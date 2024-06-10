Автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В понедельник, 10 июня, на улице Тоннельной, 40 в Ростове-на-Дону заметили машину, которая стоит посреди дороги в вертикальном положении. Предположительно, авто провалилось передней частью под асфальт и застряло в таком положении.
Отметим, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Информации о пострадавших нет.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.
До этого стало известно, что для Ростовской области закупят новые автоцистерны. На пожарно-спасательные машины уйдет свыше 115 миллионов рублей. Технику доставят в Аксайский район.