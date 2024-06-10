rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

В Ростове-на-Дону машина застряла в вертикальном положении в дорожной яме

Автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове

10 июня 2024, 17:16
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону машина застряла в вертикальном положении в дорожной яме
В Ростове-на-Дону машина угодила в яму. Однако транспорт не просто застрял. Задняя часть авто оказалась в воздухе, сообщает местный телеграм-канал.

В понедельник, 10 июня, на улице Тоннельной, 40 в Ростове-на-Дону заметили машину, которая стоит посреди дороги в вертикальном положении. Предположительно, авто провалилось передней частью под асфальт и застряло в таком положении.

Еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области
Узнать подробнее

Отметим, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

До этого стало известно, что для Ростовской области закупят новые автоцистерны. На пожарно-спасательные машины уйдет свыше 115 миллионов рублей. Технику доставят в Аксайский район.

Читайте также:
Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дорогеВ Ростове-на-Дону перекроют движение на ПушкинскойВ Москву за несколько часов: через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ямы в Ростове#Ямы на дорогах#Качество дорог#Повреждение дорог
Подпишитесь
«Нет проката»: ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей
Сегодня, 12:26
Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы
Сегодня, 12:23
В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России
Сегодня, 11:22
На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году
Сегодня, 10:43
Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре
Сегодня, 08:16
Успейте купить квартиру без первоначального взноса по ипотеке
Сегодня, 13:57
"