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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Буксир и баржу в Таганрогском заливе атаковали беспилотники ВСУ

Буксир и баржу в Таганрогском заливе атаковали беспилотники ВСУ

10 июня 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
В Тагарогском заливе вероятно была совершена атака на буксир и баржу, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, для атаки использовались украинские беспилотники. Говорится, что это произошло вечером 8 июня.

«Капитан буксира рассказал, что после атаки у баржи есть небольшие повреждения выше ватерлинии. У буксира выбило стекла», — сказано в сообщении.

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Канал пишет, что два человека якобы получили ранения. В результате приняли решение вернуть буксир в порт Азова.

Добавим, что официальной информации об атаке не поступало, она уточняется. Журналисты попросили сотрудников пресс-центра Правительства Ростовской области подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Ранее террористическую атаку пытался совершить киевский режим в Ростовской области.

До этого беспилотник сбили над донским регионом.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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