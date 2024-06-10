Буксир и баржу в Таганрогском заливе атаковали беспилотники ВСУ

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По информации канала, для атаки использовались украинские беспилотники. Говорится, что это произошло вечером 8 июня.
«Капитан буксира рассказал, что после атаки у баржи есть небольшие повреждения выше ватерлинии. У буксира выбило стекла», — сказано в сообщении.
Канал пишет, что два человека якобы получили ранения. В результате приняли решение вернуть буксир в порт Азова.
Добавим, что официальной информации об атаке не поступало, она уточняется. Журналисты попросили сотрудников пресс-центра Правительства Ростовской области подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Ранее террористическую атаку пытался совершить киевский режим в Ростовской области.
До этого беспилотник сбили над донским регионом.