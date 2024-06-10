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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Четыре вспышки на Солнце спровоцировали нарушения в радиосвязи Ростовской области

Четыре вспышки на Солнце спровоцировали нарушение радиосвязи в Ростовской области

10 июня 2024, 13:10
Фото: Unsplash
Четыре вспышки на Солнце спровоцировали нарушения в радиосвязи Ростовской области
10 июня ученые зафиксировали три средние и одну мощную вспышку на поверхности Солнца. Выброс энергии спровоцировал нарушения коротковолновой радиосвязи, сообщает ТАСС.

Сразу четыре вспышки произошли на поверхности Солнца. Все началось около 9 утра мск. Рентгеновский диапазон первой вспышки составил М3.3. Она длилась 18 минут. Только в 13:00 зафиксировали следующую волну солнечной активности. Вспышку отнесли к среднему классу — М2.2. Она длилась 47 минут. Следующая была уже через час. Диапазон — М5.3, продолжительность составила 58 минут.

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии РАН

Также на Солнце зарегистрировали мощнейшую вспышку класса Х1.5

Все вспышки вызвали нарушения КВ-радиосвязи. Так, например, в этот период в Ростовской области могли быть проблемы в работе радиоприемников, раций и многих других подобных гаджетов.

Ранее над Ростовом-на-Дону пролетел космический мусор.

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