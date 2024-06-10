Четыре вспышки на Солнце спровоцировали нарушение радиосвязи в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сразу четыре вспышки произошли на поверхности Солнца. Все началось около 9 утра мск. Рентгеновский диапазон первой вспышки составил М3.3. Она длилась 18 минут. Только в 13:00 зафиксировали следующую волну солнечной активности. Вспышку отнесли к среднему классу — М2.2. Она длилась 47 минут. Следующая была уже через час. Диапазон — М5.3, продолжительность составила 58 минут.
Также на Солнце зарегистрировали мощнейшую вспышку класса Х1.5
Все вспышки вызвали нарушения КВ-радиосвязи. Так, например, в этот период в Ростовской области могли быть проблемы в работе радиоприемников, раций и многих других подобных гаджетов.
Ранее над Ростовом-на-Дону пролетел космический мусор.