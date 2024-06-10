Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — Краснодар

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В ближайшем будущем в Ростовской области планируют построить ряд автомагистралей. Глава региона отметил, что их не реконструируют, а создадут с нуля. Реализуют дорожный проект до 2030 года.
Создание магистралей связано со строительством трассы Тюмень — Краснодар. Автострада будет вести на юг через Ростовскую область. На данный момент для преодоления данного маршрута нужно проехать 2,9 тысяч километров.
Ранее сообщалось, что ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге. Порванная шина и потерянный диск стали причиной иска.
До этого Василий Голубев поручил подготовить проект планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове.