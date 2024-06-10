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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:53

В Ростовской области построят новые автомагистрали

Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — Краснодар

10 июня 2024, 16:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области построят новые автомагистрали
В Ростовской области планируют построить новые автомагистрали. Они появятся до 2030 года. Об этом рассказал губернатор южного региона Василий Голубев «Интерфаксу» в рамках ПМЭФ.

В ближайшем будущем в Ростовской области планируют построить ряд автомагистралей. Глава региона отметил, что их не реконструируют, а создадут с нуля. Реализуют дорожный проект до 2030 года.

Создание магистралей связано со строительством трассы Тюмень — Краснодар. Автострада будет вести на юг через Ростовскую область. На данный момент для преодоления данного маршрута нужно проехать 2,9 тысяч километров.

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Ранее сообщалось, что ростовчанин судится с «РостовАвтоДором» из-за ямы на дороге. Порванная шина и потерянный диск стали причиной иска.

До этого Василий Голубев поручил подготовить проект планировки дороги «Орбитальная-2» в Ростове.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Дорога#Авто#Транспорт#Машины#Строительство дорог#Дорожное движение#Магистраль#Дорожное строительство
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