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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Материальное положение 16% ростовчан ухудшилось в 2024 году

Материальное положение 16% ростовчан ухудшилось в 2024 году

10 июня 2024, 09:44
Фото: 1MI
Материальное положение 16% ростовчан ухудшилось в 2024 году
Жителей России, в том числе Ростовской области, опросили на тему изменения их материального положения, сообщает ФОМ.

Около 11% респондентов заявили, что за последние три месяца их жизнь стала лучше в денежном плане. А у 16% опрошенных ситуация, наоборот, ухудшилась.

Еще 72% граждан сообщили, что у них за это время ничего не поменялось.

Стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты
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В ближайший год 29% опрошенных надеются на улучшение своего материального положения, среди молодежи этот показатель достигает 57%. Ухудшение прогнозируют 11% участников, а 37% россиян считают, что все останется на прежнем уровне.

Ранее Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%.

До этого стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Опрос#Ростов#Материальное положение
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