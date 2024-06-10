Материальное положение 16% ростовчан ухудшилось в 2024 году

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Около 11% респондентов заявили, что за последние три месяца их жизнь стала лучше в денежном плане. А у 16% опрошенных ситуация, наоборот, ухудшилась.
Еще 72% граждан сообщили, что у них за это время ничего не поменялось.
В ближайший год 29% опрошенных надеются на улучшение своего материального положения, среди молодежи этот показатель достигает 57%. Ухудшение прогнозируют 11% участников, а 37% россиян считают, что все останется на прежнем уровне.
Ранее Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%.
До этого стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты.