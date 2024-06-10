Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня

10 июня на Ростов обрушился сильный дождь. Центральные улицы города в один миг наполнились водой. При этом осадки выпадают локально. Очевидцы рассказали, что на Большой Садовой, Пушкинской и Гвардейском идет ливень, а вот уже на Ворошиловском мосту сухо.