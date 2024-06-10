Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
10 июня на Ростов обрушился сильный дождь. Центральные улицы города в один миг наполнились водой. При этом осадки выпадают локально. Очевидцы рассказали, что на Большой Садовой, Пушкинской и Гвардейском идет ливень, а вот уже на Ворошиловском мосту сухо.
Ростовчане отмечают, что ливневая канализация не справляются даже с кратковременными осадками.
Напомним, что в воскресенье, 9 июня, за час выпала почти месячная норма осадков. Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что коммунальные службы приступили к отчистке сливных систем.
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