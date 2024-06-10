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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня

Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня

10 июня 2024, 14:03
Фото: rostovgazeta.ru
Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня
В Ростове-на-Дону начался мощный ливень. Внезапно центр города начал заливать сильный дождь, сообщают очевидцы.

10 июня на Ростов обрушился сильный дождь. Центральные улицы города в один миг наполнились водой. При этом осадки выпадают локально. Очевидцы рассказали, что на Большой Садовой, Пушкинской и Гвардейском идет ливень, а вот уже на Ворошиловском мосту сухо.

Фото: rostovgazeta.ru
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Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня
Видео: rostovgazeta.ru

Ростовчане отмечают, что ливневая канализация не справляются даже с кратковременными осадками.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, за час выпала почти месячная норма осадков. Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что коммунальные службы приступили к отчистке сливных систем.

Читайте также, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону.

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