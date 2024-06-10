На День молодежи в Ростове будут пускать по записи

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Традиционно День молодежи в Ростове-на-Дону пройдет в парке «Левобережный». На его территории будут организованы тематические площадки, выступления, мастер-классы, карьерные консультации, спортивные состязания и многое другое.
Всего планируют разместить восемь пространств: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе в Родиной», «Вместе с добром» и «Вместе с карьерой». Все они будут объединены с главной темой праздника — годом семьи. Также ключевым смыслом мероприятие будет развития.
Празднование начнется в 15.00 мск. До 19.00 все желающие смогут посетить площадки, а с 20.00 до 22.00 состоится концерт и дискотека.
Отметим, что бесплатно можно попасть на праздник можно по предварительной записи на сайте «деньмолодежи2024.рф». Организаторы мероприятия рассказали, что без регистрации нельзя попасть на фестиваль.
Ранее в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ. Школьники со шпорами смогут пересдать экзамен только в следующем году.