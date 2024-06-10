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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В этом году в Ростове-на-Дону пройдет закрытый День молодежи

На День молодежи в Ростове будут пускать по записи

10 июня 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney
В этом году в Ростове-на-Дону пройдет закрытый День молодежи
Ежегодно в Ростове-на-Дону проходит масштабное празднование Дня молодежи. Все желающие смогут попасть на фестиваль по предварительной записи, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Традиционно День молодежи в Ростове-на-Дону пройдет в парке «Левобережный». На его территории будут организованы тематические площадки, выступления, мастер-классы, карьерные консультации, спортивные состязания и многое другое.

Всего планируют разместить восемь пространств: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе в Родиной», «Вместе с добром» и «Вместе с карьерой». Все они будут объединены с главной темой праздника — годом семьи. Также ключевым смыслом мероприятие будет развития.

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Празднование начнется в 15.00 мск. До 19.00 все желающие смогут посетить площадки, а с 20.00 до 22.00 состоится концерт и дискотека.

Отметим, что бесплатно можно попасть на праздник можно по предварительной записи на сайте «деньмолодежи2024.рф». Организаторы мероприятия рассказали, что без регистрации нельзя попасть на фестиваль.

Ранее в Ростовской области ввели новый порядок пересдачи ЕГЭ. Школьники со шпорами смогут пересдать экзамен только в следующем году.

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