На День молодежи в Ростове будут пускать по записи

Всего планируют разместить восемь пространств: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со спортом», «Вместе со своим делом», «Вместе в Родиной», «Вместе с добром» и «Вместе с карьерой». Все они будут объединены с главной темой праздника — годом семьи. Также ключевым смыслом мероприятие будет развития.