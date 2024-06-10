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В Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году

На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году

10 июня 2024, 10:43
Фото: 26.mchs.gov.ru
В Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году
В Ростовской области с начала года в водоемах утонули 30 граждан, сообщили в региональном УМЧС.

А с начала купального сезона в водоемах скончались три человека. В 2024 году удалось спасти восемь пловцов, в том числе пятерых детей.

Местных жителей попросили не заходить пьяными в воду и не купаться в необорудованных местах. А взрослых призвали следить за своими детьми.

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Ранее в донском регионе мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы. Компания не сразу заметила, что он не вынырнул из воды.

Кроме того, в регионе из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины.

Читайте также о том, как власти Ростова-на-Дону наняли охранников для борьбы с ночными купальщиками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водоемы#Спасение#Утопление#Происшествия
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