На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
А с начала купального сезона в водоемах скончались три человека. В 2024 году удалось спасти восемь пловцов, в том числе пятерых детей.
Местных жителей попросили не заходить пьяными в воду и не купаться в необорудованных местах. А взрослых призвали следить за своими детьми.
Ранее в донском регионе мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы. Компания не сразу заметила, что он не вынырнул из воды.
Кроме того, в регионе из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины.
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