Необычную Tesla Cybertruck заметили на улицах Петербурга

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Не для хайпа, а для жизни — Авито представил свою версию Tesla Cybertruck — Avito Dacha Truck. Новая Tesla Foundation на несколько дней стала арт-объектом, стилизованным под дачный автомобиль, который отправился в путешествие по самым живописным местам России с привалами и пикниками по пути.
На приеме Росконгресса Авито создал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla была размещена на фоне уникальных декораций, изображающих населенные пункты: Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие.
Гостям предлагалось сделать фото в багажнике пикапа, где их ждали самовар, баранки и дачная клубника.
Команда Авито рассказала, что их главной целью было создать отличное настроение жителям и гостям северной столицы, а также участникам ПМЭФ. Они хотели показать, что даже такой футуристичный автомобиль, как Tesla, создан прежде всего для того, чтобы служить людям, а не ради хайпа.
В дни проведения форума автомобиль можно было увидеть на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на улице Рубинштейна.
Кроме того, вместе с машиной были показаны эксклюзивные электромотоциклы, которые собирают в РФ. Их особенность заключается в том, что их можно спокойно положить даже в багажник автомобиля, они управляются со смартфона и могут заряжаться от кибертрака.
Алексей Еремчук, CEO Moscow Tesla Club, отметил, что важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов — в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла.