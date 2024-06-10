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Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Необычную Tesla Cybertruck заметили на улицах Петербурга

Необычную Tesla Cybertruck заметили на улицах Петербурга

10 июня 2024, 08:12
Фото: пресс-служба Авито
Представленная на ПМЭФ Tesla Foundation, стилизованная под дачный вариант, прокатилась по улицам Санкт-Петербурга.

Не для хайпа, а для жизни — Авито представил свою версию Tesla Cybertruck — Avito Dacha Truck. Новая Tesla Foundation на несколько дней стала арт-объектом, стилизованным под дачный автомобиль, который отправился в путешествие по самым живописным местам России с привалами и пикниками по пути.

На приеме Росконгресса Авито создал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla была размещена на фоне уникальных декораций, изображающих населенные пункты: Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие.

Гостям предлагалось сделать фото в багажнике пикапа, где их ждали самовар, баранки и дачная клубника.

Фото: пресс-служба Авито

Команда Авито рассказала, что их главной целью было создать отличное настроение жителям и гостям северной столицы, а также участникам ПМЭФ. Они хотели показать, что даже такой футуристичный автомобиль, как Tesla, создан прежде всего для того, чтобы служить людям, а не ради хайпа.

В дни проведения форума автомобиль можно было увидеть на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на улице Рубинштейна.

Кроме того, вместе с машиной были показаны эксклюзивные электромотоциклы, которые собирают в РФ. Их особенность заключается в том, что их можно спокойно положить даже в багажник автомобиля, они управляются со смартфона и могут заряжаться от кибертрака.

Алексей Еремчук, CEO Moscow Tesla Club, отметил, что важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов — в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла.

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