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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей

«Нет проката»: ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей

10 июня 2024, 12:26
Фото: fedotov_vs/Unsplash
Ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей

Кинотеатры в Ростове стали сокращать персонал из-за полупустых залов

Кинотеатры стараются держаться на плаву за счет организации групповых показов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал сотрудник одного из ростовских кинотеатров Михаил Рудяк.

По словам сотрудника одного из ростовских кинотеатров Михаила Рудяк, кинотеатры в городе стоят почти пустые из-за отказа «параллельного проката» западных фильмов.

«Чтобы совсем не обанкротиться кинотеатры стали сокращать персонал, вместо нескольких кассиров может быть только один. Он же в некоторых кинотеатрах провожает людей в залы, убирает после просмотра. Некоторые залы стоят закрытые, чтобы сократить затраты на обслуживание», — рассказывает Михаил.

Он отмечает, что за два года отношение зрителей к российской киноиндустрии улучшилось.

«Пока был параллельный прокат, почти никто не ходил на российские фильмы и мультики. Сейчас, наоборот, российское семейное кино стабильно посещают. Залы не полные, иногда всего 7-10 человек, а то и меньше в зале сидит, но люди смотрят», — отмечает собеседник RostovGazeta.

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Держаться на плаву, добавляет Михаил Рудяк, кинотеатрам помогают школьники, которых учителя целыми классами приводят в кино на патриотические фильмы или экранизации книг.

«Конечно, таким большим группам кинотеатры делают скидку, но это все равно большой плюс, учитывая, что школы водят группы и в период каникул», — говорит сотрудник одного из ростовских кинотеатров.

Ранее RostovGazeta писала о том, как по книгам ростовского писателя Черносвитова снимали фильмы.

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