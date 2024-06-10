«Нет проката»: ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей

«Пока был параллельный прокат, почти никто не ходил на российские фильмы и мультики. Сейчас, наоборот, российское семейное кино стабильно посещают. Залы не полные, иногда всего 7-10 человек, а то и меньше в зале сидит, но люди смотрят», — отмечает собеседник RostovGazeta.