«Нет проката»: ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам сотрудника одного из ростовских кинотеатров Михаила Рудяк, кинотеатры в городе стоят почти пустые из-за отказа «параллельного проката» западных фильмов.
«Чтобы совсем не обанкротиться кинотеатры стали сокращать персонал, вместо нескольких кассиров может быть только один. Он же в некоторых кинотеатрах провожает людей в залы, убирает после просмотра. Некоторые залы стоят закрытые, чтобы сократить затраты на обслуживание», — рассказывает Михаил.
Он отмечает, что за два года отношение зрителей к российской киноиндустрии улучшилось.
«Пока был параллельный прокат, почти никто не ходил на российские фильмы и мультики. Сейчас, наоборот, российское семейное кино стабильно посещают. Залы не полные, иногда всего 7-10 человек, а то и меньше в зале сидит, но люди смотрят», — отмечает собеседник RostovGazeta.
Держаться на плаву, добавляет Михаил Рудяк, кинотеатрам помогают школьники, которых учителя целыми классами приводят в кино на патриотические фильмы или экранизации книг.
«Конечно, таким большим группам кинотеатры делают скидку, но это все равно большой плюс, учитывая, что школы водят группы и в период каникул», — говорит сотрудник одного из ростовских кинотеатров.
Ранее RostovGazeta писала о том, как по книгам ростовского писателя Черносвитова снимали фильмы.