rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»

Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»

10 июня 2024, 09:44
Фото: Vitally A. Kuzmin/cc by sa 4.0
Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»
В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался в бетонные блоки и перевернулся, сообщили водители в соцсетях.

Они рассказали, что авария произошла возле поселка Щепкин. Здесь из-за столкновения в блоками грузовик «Урал» остался без колес и улетел в кювет. Есть ли пострадавшие, пока не раскрывается.

«Конечно, так гонять. Как они обычно делают по обочинам», — заявили ростовчане.

Движение парализовало между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТП
Узнать подробнее
Фото: ТГ Это Ростов

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Согласно данным онлайн-карт, на Северном обходе есть большая пробка.

Длина затора сейчас составляет около семи километров. При этом транспортные проблемы появились в обе стороны.

Ранее молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем.

До этого в донской столице автомобиль на скорости сбил девушку на самокате.

Читайте также:
Движение парализовало между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТПВ Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревомВ Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Урал#Грузовой автомобиль#Северный обход Ростова-на-Дону
Подпишитесь
Омбудсмен рассказал, как пострадают донские вузы от новых требований к ЕГЭ
Сегодня, 07:37
Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре
Сегодня, 08:16
Отдыхающие завалили рощу на Береговой в Ростове бытовым мусором после пикников
Сегодня, 08:16
Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил, что уйдет из сборной России по футболу
Сегодня, 07:49
Движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле
Сегодня, 05:52
Песни в ресторане под австрийское пиво с Чебурашкой: за что судился донской бизнес
Сегодня, 05:28
"