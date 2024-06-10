Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Они рассказали, что авария произошла возле поселка Щепкин. Здесь из-за столкновения в блоками грузовик «Урал» остался без колес и улетел в кювет. Есть ли пострадавшие, пока не раскрывается.
«Конечно, так гонять. Как они обычно делают по обочинам», — заявили ростовчане.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Согласно данным онлайн-карт, на Северном обходе есть большая пробка.
Длина затора сейчас составляет около семи километров. При этом транспортные проблемы появились в обе стороны.
Ранее молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем.
До этого в донской столице автомобиль на скорости сбил девушку на самокате.