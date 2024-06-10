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Омбудсмен рассказал, как пострадают вузы Ростова от введения новых требований к ЕГЭ

Омбудсмен рассказал, как пострадают донские вузы от новых требований к ЕГЭ

10 июня 2024, 07:37
Фото: donland.ru
Омбудсмен рассказал, как пострадают вузы Ростова от введения новых требований к ЕГЭ
Введение обязательного ЕГЭ по профильному предмету при приеме в педагогические вузы приведет к снижению привлекательности обучения у ростовских абитуриентов. Некоторые вузы могут ощутить недобор, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что со следующего года в ростовских педагогических вузах планируется ввести обязательный ЕГЭ по профильному предмету.

«В целом, это очень правильно. В наших вузах есть укрупненная группа специальностей, при поступлении на которые предлагается сдавать предмет на выбор. Например, географию или историю, биологию или химию», — отмечает Владимир Гайворонский.

Однако, по словам эксперта, в погоне за набором нужного числа абитуриентов, в некоторых вузах третий экзамен предлагается не сложный. В частности, когда при поступлении на преподавателя начальных классов и иностранного языка, перед абитуриентом стоит выбор — сдать общество или иностранный язык, нередко получается странно, если молодой человек поступает на преподавателя начальных классов и иностранного языка, а в перечне ЕГЭ иностранный язык отсутствует.

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По словам омбудсмена, славная традиция советских лет — поступать в конкретный вуз для получения конкретной, желаемой профессии — уже давно исчезла. В советские годы, не поступив с первого раза, молодые люди пробовали вновь и вновь, на следующий год, через два.

Такая практика закаляла характер, позволяла за год подготовки получить опыт трудовой деятельности. Но сегодня все изменилось. Выпускники школ подают документы на множество специальностей и проходят туда, куда берут.

Выпускники школ подают документы на множество специальностей и проходят туда, куда берут.Выпускники школ подают документы на множество специальностей и проходят туда, куда берут.
Выпускники школ подают документы на множество специальностей и проходят туда, куда берут.
Фото: 1MI
«Сегодня многие молодые люди ищут легкие пути поступления, им не важно куда. Идут в тот вуз, куда проще. Я уверен, что если для поступления придется сдавать обязательный ЕГЭ по профильному предмету, то некоторые вузы потеряют абитуриентов. И хотя в итоге мы будем получать хорошо подготовленные кадры, привлекательность обучения снизится на педагогических направлениях подготовки», — уверен Гайворонский.

Выход из этой ситуации собеседник видит один.

«Нужно повышать привлекательность профессии в целом. Так, чтобы люди хотели работать учителем, преподавателем. Чтобы в этой сфере наблюдался престиж профессии и была достойная заработная плата», — разъясняет омбудсмен.

Собеседник добавляет, что тема об отмене ЕГЭ обсуждается уже долгие годы. Однако ЕГЭ существует до сих пор.

«А все потому, что альтернативу не придумали», — констатирует спикер.

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