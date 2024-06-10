Омбудсмен рассказал, как пострадают донские вузы от новых требований к ЕГЭ

Однако, по словам эксперта, в погоне за набором нужного числа абитуриентов, в некоторых вузах третий экзамен предлагается не сложный. В частности, когда при поступлении на преподавателя начальных классов и иностранного языка, перед абитуриентом стоит выбор — сдать общество или иностранный язык, нередко получается странно, если молодой человек поступает на преподавателя начальных классов и иностранного языка, а в перечне ЕГЭ иностранный язык отсутствует.