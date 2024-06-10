Песни в ресторане под австрийское пиво с Чебурашкой: за что судился донской бизнес

В иске указывалось, что на одном из мероприятий в «Портовом» играли несколько песен российских и зарубежных знаменитостей. Ресторан предварительно не заключал с «Российским авторским обществом» договоры на использование этих музыкальных композиций. Доказательством по делу служила непрерывная видеозапись из «Портового», где и играли песни.