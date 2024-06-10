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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Песни в ресторане, австрийское пиво и Чебурашка: за что судился донской бизнес в мае

Песни в ресторане под австрийское пиво с Чебурашкой: за что судился донской бизнес

10 июня 2024, 05:28
Фото: rostovgazeta.ru
Песни в ресторане, австрийское пиво и Чебурашка: за что судился донской бизнес в мае
В мае в Ростовской области арбитраж рассмотрел дела, связанные с музыкой в ресторанах, долгами ФК «Ростов» и новыми претензиями ТРЦ «Горизонт» к своим арендаторам. Об этих и других громких делах в материале RostovGazeta.

Музыка в ресторанах

Арбитражный суд опубликовал решение по спору между «Российским авторским обществом» и ООО «Ю-ПАРК», владеющим рестораном «Портовый» в Ростове. Причиной судебных тяжб стало нарушение исключительных прав на музыкальные произведения.

В иске указывалось, что на одном из мероприятий в «Портовом» играли несколько песен российских и зарубежных знаменитостей. Ресторан предварительно не заключал с «Российским авторским обществом» договоры на использование этих музыкальных композиций. Доказательством по делу служила непрерывная видеозапись из «Портового», где и играли песни.

Сумма требуемой компенсации за использование без предварительного соглашения 32 композиций составила 640 тысяч рублей. В арбитраже иск удовлетворили частично. С владельцев ресторана взыскали 320 тысяч рублей компенсации за песни и 7,9 тысячи рублей за судебные расходы «Российского авторского общества».

Позже было опубликовано решение по другому делу о нарушении авторских прав. Индивидуального предпринимателя в Ростове оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Бизнесвумен владеет ресторанном. В ее заведении без предварительного соглашения на использование прозвучали несколько иностранных композиций и одна отечественная. Суд полностью удовлетворил иск, не приняв ходатайство ответчицы об его уменьшении.

Доказательством по делу служила непрерывная видеозапись из «Портового», где и играли песниДоказательством по делу служила непрерывная видеозапись из «Портового», где и играли песни
Доказательством по делу служила непрерывная видеозапись из «Портового», где и играли песни
Фото: Яндекс.Карты
Суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе
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Суд из-за австрийского пива

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал кубанскую компанию «АЛПБ-групп» за поставки нелегальной алкогольной продукции. Иск о привлечении компании к административной ответственности подало Управление Росалкогольтабакоконтроля по ЮФО.

Из документов суда следует, что в феврале 2023 года полицейские остановили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фуру. Большегруз перевозил 930 литров австрийского пива. Фура ехала из Краснодарского края в Москву. Проверка установила, что пиво перевозилось без документов, подтверждающих легальность алкогольной продукции. Груз изъяли и передали на хранение в госкомпанию «Росспиртпром».

Суд в Ростовской области, рассмотрев материалы дела, постановил оштрафовать «АЛПБ-групп» на 100 тысяч рублей, а пиво — уничтожить.

в феврале 2023 года полицейские остановили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фурув феврале 2023 года полицейские остановили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фуру
в феврале 2023 года полицейские остановили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фуру
Фото: 1MI
Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области
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ТРЦ «Горизонт» против «Бургер Кинга»

Арбитражный суд вынес решение по спору между ТРЦ «Горизонт» и ООО «Бургер рус», представляющего в России сеть фастфуда «Бургер Кинг». Торговый центр хотел взыскать с сети ресторанов один миллион рублей штрафа по договору аренды нежилого помещения.

Судебные тяжбы длились в течение месяца. Их детальные подробности не раскрываются, дело рассматривалось в порядке упрощенного производства. Известно, что суд постановил удовлетворить иск «Горизонта» частично и взыскать с «Бургер рус» 459 тысяч рублей штрафа за неоплату аренды и 23 тысячи рублей расходов по уплате госпошлины.

«В остальной части иска отказать», — заключено в постановлении суда.

суд постановил удовлетворить иск «Горизонта» частично и взыскать с «Бургер рус»суд постановил удовлетворить иск «Горизонта» частично и взыскать с «Бургер рус»
суд постановил удовлетворить иск «Горизонта» частично и взыскать с «Бургер рус»
Фото: Unsplash
В Ростове «Горизонт» взыскал с «Бургер Кинга» полмиллиона за неуплату аренды
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Долги ФК «Ростов»

На сайте арбитражного суда появилась информация об иске предпринимателя Данила Нисимова к ФК «Ростов». Бизнесмен хочет взыскать с футбольного клуба 1,1 миллиона рублей.

Суд принял к рассмотрению иск Нисимова 24 мая. Известно, что рассмотрение дела будет проходить в порядке упрощенного производства. В документах к делу не указывается причина инициирования судебных тяжб. В открытых источниках есть информация, что основным видом коммерческой деятельности Данила Нисимова является гостиничный бизнес, который он ведет в Краснодарском крае.

На сайте арбитражного суда появилась информация об иске предпринимателя Данила Нисимова к ФК «Ростов».На сайте арбитражного суда появилась информация об иске предпринимателя Данила Нисимова к ФК «Ростов».
На сайте арбитражного суда появилась информация об иске предпринимателя Данила Нисимова к ФК «Ростов».
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги
Узнать подробнее

Суд из-за Чебурашки

Арбитражный суд оштрафовал бизнесмена в Ростовской области за использование изображения Чебурашки. С иском в суд обратилась компания «ВБД Груп».

Изначально истец потребовал взыскать с предпринимателя 50 тысяч рублей за 3D модель Чебурашки. Затем «ВБД Груп» повысила сумму требований до 887 тысяч рублей. Поводом для этого стало то, что ростовский бизнесмен продал внушительное количество футболок с нанесенными на них 3D моделями Чебурашки. Продукцию он реализовывал на одном из маркетплейсов.

Иск был удовлетворен судом частично. С бизнесмена взыскали 417 тысяч рублей без учета госпошлины.

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