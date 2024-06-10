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Ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады»

Ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады»

10 июня 2024, 09:46
Фото: Leon G/cc by 2.0/flickr.com
Ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады»
В Ростовской области придется отложить 20 зарплат, чтобы приобрести отечественную машину, сообщает HH.ru.

Если сделан выбор в пользу иномарки на вторичном рынке, то Hyundai Solaris обойдется в среднем в 26,7 зарплаты. Добавим, что в Южном федеральном округе в январе 2024 года требовалось отложить 24 зарплаты для покупки подержанной российской машины.

При этом в декабре 2023 года можно было купить отечественный автомобиль за 22 зарплаты. Что касается иномарок, то показатели выросли с 27 до 31 зарплаты.

Причиной является рост стоимости автомобилей-маркеров: Lada Vesta за месяц подорожала на 7%, а Hyundai Solaris — на 11,5%.

Ранее Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%.

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