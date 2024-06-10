Ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады»

Если сделан выбор в пользу иномарки на вторичном рынке, то Hyundai Solaris обойдется в среднем в 26,7 зарплаты. Добавим, что в Южном федеральном округе в январе 2024 года требовалось отложить 24 зарплаты для покупки подержанной российской машины.