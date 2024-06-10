Ростовчанам придется отдать 20 зарплат для покупки подержанной «Лады»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Если сделан выбор в пользу иномарки на вторичном рынке, то Hyundai Solaris обойдется в среднем в 26,7 зарплаты. Добавим, что в Южном федеральном округе в январе 2024 года требовалось отложить 24 зарплаты для покупки подержанной российской машины.
При этом в декабре 2023 года можно было купить отечественный автомобиль за 22 зарплаты. Что касается иномарок, то показатели выросли с 27 до 31 зарплаты.
Причиной является рост стоимости автомобилей-маркеров: Lada Vesta за месяц подорожала на 7%, а Hyundai Solaris — на 11,5%.
Ранее Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%.