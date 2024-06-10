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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Ростове-на-Дону с 12 июня начнется сезон дождей

Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону

10 июня 2024, 05:13
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 12 июня начнется сезон дождей

В Ростове-на-Дону со среды, 12 июня, начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение нескольких дней, сообщили синоптики.

В понедельник, 10 числа, будет облачная погода, а во вторник выглянет солнце. Температура поднимется до +34 градусов.

В среду воздух прогреется до +35 градусов и начнутся дожди. Осадки будут продолжаться до воскресенья, 16 июня.

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К концу недели температура упадет до +32 градусов, по ночам она будет опускаться до +20 градусов. В среднем порывы ветра составят около двух метров в секунду.

Ранее за полчаса в донской столице выпала месячная норма осадков.

Также стало известно, что область может потерять 30% урожая из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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