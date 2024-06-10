Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В понедельник, 10 числа, будет облачная погода, а во вторник выглянет солнце. Температура поднимется до +34 градусов.
В среду воздух прогреется до +35 градусов и начнутся дожди. Осадки будут продолжаться до воскресенья, 16 июня.
К концу недели температура упадет до +32 градусов, по ночам она будет опускаться до +20 градусов. В среднем порывы ветра составят около двух метров в секунду.
Ранее за полчаса в донской столице выпала месячная норма осадков.
Также стало известно, что область может потерять 30% урожая из-за непогоды.