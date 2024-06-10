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ЗАГСы Ростовской области получили больше прибыли на разводах, чем на браках

Стало известно, сколько зарабатывают ЗАГСы в Ростовской области на разводах

10 июня 2024, 20:39
Фото: Pxhere.com
ЗАГСы Ростовской области получили больше прибыли на разводах, чем на браках

ЗАГСы в Ростовской области на разводах заработали вдвое больше, чем на свадьбах

За 2024 ЗАГСы Ростовской области заработали больше средств с госпошлины за развод, нежели за заключение браков. Разрыв составляет более 2,5 миллиона рублей, сообщает «Деловой газете. Юг».

В местном управлении ЗАГС рассказали, что за первый квартал 2024 года размер госпошлины за разводы превысил 5,7 миллиона рублей. В то время как за заключение браков ведомство получило чуть больше 2,7 миллиона рублей.

При сравнении аналогичного периода 2023 года с актуальными данными, что объем госпошлины за расторжение брака увеличился на 3,6%, а вот общая сумма госпошлины за заключение брачного союза наоборот уменьшилась на 4,2%.

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При этом заключить брак значительно дешевле, чем расторгнуть. Уже на протяжении девяти лет ЗАГС госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей с пары, а за развод каждый из супругов должен заплатить по 350–650 рублей.

Ранее стало известно, что на каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод. Печальная статистика гласит, что дончане стали чаще разводится. При этом сокращается количество браков.

Ранее стал известен топ детских имен на Дону. За прошлый год в южном регионе появилось 223 девочки и 226 мальчиков с одинаковыми именами.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Развод#Свадьба#Брак#ЗАГС#ЗАГС в Ростовской области#Прибыль#Госпошлины
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