Стало известно, сколько зарабатывают ЗАГСы в Ростовской области на разводах

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
В местном управлении ЗАГС рассказали, что за первый квартал 2024 года размер госпошлины за разводы превысил 5,7 миллиона рублей. В то время как за заключение браков ведомство получило чуть больше 2,7 миллиона рублей.
При сравнении аналогичного периода 2023 года с актуальными данными, что объем госпошлины за расторжение брака увеличился на 3,6%, а вот общая сумма госпошлины за заключение брачного союза наоборот уменьшилась на 4,2%.
При этом заключить брак значительно дешевле, чем расторгнуть. Уже на протяжении девяти лет ЗАГС госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей с пары, а за развод каждый из супругов должен заплатить по 350–650 рублей.
Ранее стало известно, что на каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод. Печальная статистика гласит, что дончане стали чаще разводится. При этом сокращается количество браков.
Ранее стал известен топ детских имен на Дону. За прошлый год в южном регионе появилось 223 девочки и 226 мальчиков с одинаковыми именами.