Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил, что уйдет из сборной России по футболу

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Напомним, что Карпин тренирует одновременно «Ростов» и российскую сборную. С последней контракт истекает летом 2024 года.
Тренер объяснил, что на продление контракта влияет много факторов. В том числе вопросы со сроком действия и совмещением с «Ростовом».
Карпин допустил, что может покинуть сборную страны. Пока ему не поступало никаких предложений по поводу будущего в этой команде.
Ранее тренера оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком».
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