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Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил уход из сборной РФ

Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил, что уйдет из сборной России по футболу

10 июня 2024, 07:49
Фото: ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил уход из сборной РФ
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не исключил того, что может уйти из сборной РФ, пишет «Чемпионат».

Напомним, что Карпин тренирует одновременно «Ростов» и российскую сборную. С последней контракт истекает летом 2024 года.

Тренер объяснил, что на продление контракта влияет много факторов. В том числе вопросы со сроком действия и совмещением с «Ростовом».

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Карпин допустил, что может покинуть сборную страны. Пока ему не поступало никаких предложений по поводу будущего в этой команде.

Ранее тренера оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком».

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Карпин#Сборная РФ
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