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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Успейте купить квартиру без первоначального взноса по ипотеке

Успейте купить квартиру без первоначального взноса по ипотеке

10 июня 2024, 13:57
Фото: СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8Jybzj
Не секрет, что льготная ипотека заканчивается с 1 июля. Однако именно в июне можно воспользоваться уникальным шансом и взять квартиру в ипотеку без первого взноса с приятными процентными ставками в ЖК «Флора» 1 этап и «Западные аллеи» 5 квартал от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ».

Акция дает возможность приобрести собственное жилье без лишней финансовой нагрузки сейчас с условием удобного распределения бюджета в дальнейшем. Это отличное предложение для тех, кто очень хочет переехать в свою квартиру без долгих накоплений и ожиданий, получив ключи уже в этом году!

Предложение ограничено и действует до 25 июня. Подробности по телефону +7(863)204-04-60 или в офисе продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ». Менеджеры компании ответят на любые вопросы и помогут с выбором и покупкой квартиры мечты!

Фото: СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ»

За актуальными новостями и выгодными предложениями следите в социальных сетях ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»:
ВКонтакте — https://vk.com/sk_donneftestroi
Telegram — https://t.me/dns161

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