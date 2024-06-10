Успейте купить квартиру без первоначального взноса по ипотеке

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Акция дает возможность приобрести собственное жилье без лишней финансовой нагрузки сейчас с условием удобного распределения бюджета в дальнейшем. Это отличное предложение для тех, кто очень хочет переехать в свою квартиру без долгих накоплений и ожиданий, получив ключи уже в этом году!
Предложение ограничено и действует до 25 июня. Подробности по телефону +7(863)204-04-60 или в офисе продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ». Менеджеры компании ответят на любые вопросы и помогут с выбором и покупкой квартиры мечты!
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