В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В День России главным местом празднования станет парк «Левобережный». Здесь развернут 60-метровый флаг России, а на сцене парка выступят музыкальные коллективы города. В завершение праздника у светомузыкального фонтана состоятся премьеры музыкальных произведений этого года.
Еще один праздничный концерт состоится в парке имени Горького. Развлекательные программы запланированы и в других парках города.
В ростовском зоопарке состоится торжественное открытие «Дома юннатов» и презентация книги «Продолжая традиции», изданной к 100-летию кружка юннатов.
Библиотеки проведут тематические акции, викторины и литературные часы, посвященные истории России.
Ранее стало известно, что ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов.