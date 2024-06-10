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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России

В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России

10 июня 2024, 11:22
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России
В Ростове-на-Дону запланированы развлекательные мероприятия в среду, 12 июня, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В День России главным местом празднования станет парк «Левобережный». Здесь развернут 60-метровый флаг России, а на сцене парка выступят музыкальные коллективы города. В завершение праздника у светомузыкального фонтана состоятся премьеры музыкальных произведений этого года.

Еще один праздничный концерт состоится в парке имени Горького. Развлекательные программы запланированы и в других парках города.

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В ростовском зоопарке состоится торжественное открытие «Дома юннатов» и презентация книги «Продолжая традиции», изданной к 100-летию кружка юннатов.

Библиотеки проведут тематические акции, викторины и литературные часы, посвященные истории России.

Ранее стало известно, что ко Дню России в Ростове установят 65 видеоэкранов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#День России#Парк Левобережный
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