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В Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины

В Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины

10 июня 2024, 18:37
Фото: Pxhere.com
В Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины
В Кардиохирургический центр Ростовской областной клинической больницы поступил младенец с редчайшей патологией — расщелина грудины. Подобное встречается только в пяти случаях на миллион новорожденных, сообщает правительство Ростовской области.

Ростовские врачи провели операцию месячному малышу. Он поступил с редким врожденным пороком развития. У ребенка выявили расщелину грудины. Дефект вызвал аномалию близлежащих сосудов, а также смещение сердца.

Обычно данные операции проводятся в федеральных центрах. Однако в ходе телемедицинской консультации было принято решение провести уникальную операцию в местной клинической больнице.

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Операция прошла успешно. Ребенка выписали домой. Врачи продолжат наблюдать за его состоянием.

Отметим, что младенцу повезло. Несмотря на страшный диагноз, у него не обнаружили порока сердца. Патологию выявили еще внутриутробно.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра. Пожилой человек пострадал после нападения пьяных бандитов.

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