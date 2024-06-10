В Ростове-на-Дону прооперировали месячного младенца с расщелиной грудины

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Ростовские врачи провели операцию месячному малышу. Он поступил с редким врожденным пороком развития. У ребенка выявили расщелину грудины. Дефект вызвал аномалию близлежащих сосудов, а также смещение сердца.
Обычно данные операции проводятся в федеральных центрах. Однако в ходе телемедицинской консультации было принято решение провести уникальную операцию в местной клинической больнице.
Операция прошла успешно. Ребенка выписали домой. Врачи продолжат наблюдать за его состоянием.
Отметим, что младенцу повезло. Несмотря на страшный диагноз, у него не обнаружили порока сердца. Патологию выявили еще внутриутробно.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра. Пожилой человек пострадал после нападения пьяных бандитов.