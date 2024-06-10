rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В Ростовской области возобновят индексацию пенсии для работающих пенсионеров

В Ростовской области возобновят индексацию пенсии для работающих пенсионеров

10 июня 2024, 15:00
Фото: Unsplash
В Ростовской области возобновят индексацию пенсии для работающих пенсионеров
В 2025 году в России, в том числе Ростовской области, вновь будет проводиться индексация пенсионных выплат для работающих граждан, сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

С 1 февраля следующего года в России возобновят индексацию. По словам премьер-министра в стране насчитывается около 7,8 миллиона пенсионеров, которые продолжают заниматься трудовой деятельностью.

Михаил Мишустин отметил, что если люди до преклонных лет остаются верны профессии, делятся своим опытом и знаниями с молодыми специалистами, то они заслуживают лучших условий.

Ростовстат заявил, что жители Ростовской области стали богаче на 15%
Узнать подробнее

Напомним, что увеличение размера пенсии происходит в связи с ростом инфляции.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра.

Читайте также:
Зарплаты женщин в Ростовской области оказались на треть нижеСтало известно, у кого в Ростовской области вырастет пенсия на 8 тыс рублейВ Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работы
#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростовская область#Выплаты#Деньги#Пенсия#Работа#Индексация пенсий
Подпишитесь
«Нет проката»: ростовские кинотеатры рассказали, как выживают без зрителей
Сегодня, 12:26
Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы
Сегодня, 12:23
В Ростове-на-Дону назвали программу мероприятий на День России
Сегодня, 11:22
На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году
Сегодня, 10:43
Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре
Сегодня, 08:16
Успейте купить квартиру без первоначального взноса по ипотеке
Сегодня, 13:57
"