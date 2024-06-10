В Ростовской области возобновят индексацию пенсии для работающих пенсионеров

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
С 1 февраля следующего года в России возобновят индексацию. По словам премьер-министра в стране насчитывается около 7,8 миллиона пенсионеров, которые продолжают заниматься трудовой деятельностью.
Михаил Мишустин отметил, что если люди до преклонных лет остаются верны профессии, делятся своим опытом и знаниями с молодыми специалистами, то они заслуживают лучших условий.
Напомним, что увеличение размера пенсии происходит в связи с ростом инфляции.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи собрали пенсионеру нос из ребра.