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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень

В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень

10 июня 2024, 17:03
Фото: rostovgazeta.ru
В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень
Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня, тем временем водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону, а в Таганрогском заливе буксир и баржу атаковали вражеские беспилотники.

Сильный ливень

В центре Ростова-на-Дону прошел сильный ливень. Дождь так же внезапно закончился, как и начался.

Осадки выпали только в центре города. Ростовчане, которые находились на Большой Садовой, Гвардейском, Пушкинской попали под неожиданный, но кратковременный дождь.

За полчаса вода успела накопиться на улицах, так как ливневки не справлялись со своей функцией.

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В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень
Видео: rostovgazeta.ru

Иномарка на АЗС

В Ростове легковушка влетела в здание автомобильной заправочной станции. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

В понедельник, 10 июня, водитель Hyundai Accent врезался в здание автозаправки, которая находится на Силикатном, возле Текучевского моста.

Машина частично разбила витрину. Сотрудник заправки пострадал. На место происшествия приехала скорая помощь. Иномарка затормозила только около кассы.

Отмечается, что оперативные службы быстро приехали на вызов.

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Атака беспилотников

В Таганрогском заливе атаковали буксир и баржу. Нападение произвели с помощью БПЛА.

Атака вероятно произошла вечером 8 июня в Таганрогском заливе. Вражеские беспилотники повредили баржу выше ватерлинии и выбили стекла буксира.

Телеграм-канал Baza утверждает, что есть два раненных человека. Было принято решение вернуть буксир в порт Азова. Однако официальной информации об этом не поступало.

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