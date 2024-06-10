В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В центре Ростова-на-Дону прошел сильный ливень. Дождь так же внезапно закончился, как и начался.
Осадки выпали только в центре города. Ростовчане, которые находились на Большой Садовой, Гвардейском, Пушкинской попали под неожиданный, но кратковременный дождь.
За полчаса вода успела накопиться на улицах, так как ливневки не справлялись со своей функцией.
В Ростове легковушка влетела в здание автомобильной заправочной станции. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
В понедельник, 10 июня, водитель Hyundai Accent врезался в здание автозаправки, которая находится на Силикатном, возле Текучевского моста.
Машина частично разбила витрину. Сотрудник заправки пострадал. На место происшествия приехала скорая помощь. Иномарка затормозила только около кассы.
Отмечается, что оперативные службы быстро приехали на вызов.
В Таганрогском заливе атаковали буксир и баржу. Нападение произвели с помощью БПЛА.
Атака вероятно произошла вечером 8 июня в Таганрогском заливе. Вражеские беспилотники повредили баржу выше ватерлинии и выбили стекла буксира.
Телеграм-канал Baza утверждает, что есть два раненных человека. Было принято решение вернуть буксир в порт Азова. Однако официальной информации об этом не поступало.