Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Утром в понедельник, 10 июня, водитель Hyundai Accent врезался в здание. Это произошло на Силикатном, перед Текучевским мостом.
«Витрина частично разбита. На месте скорая. Внутри сидит пострадавший сотрудник заправки», — рассказали очевидцы.
Отмечается, что сам автомобиль остановился только возле кассы. На место уже прибыли представители оперативных служб.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем.
До этого в Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом.