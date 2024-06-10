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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы

Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы

10 июня 2024, 12:23
Фото: ТГ Это Ростов / Изображение Midjourney
Водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля врезался в здание автозаправки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Утром в понедельник, 10 июня, водитель Hyundai Accent врезался в здание. Это произошло на Силикатном, перед Текучевским мостом.

«Витрина частично разбита. На месте скорая. Внутри сидит пострадавший сотрудник заправки», — рассказали очевидцы.

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Отмечается, что сам автомобиль остановился только возле кассы. На место уже прибыли представители оперативных служб.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее молодая женщина погибла под Ростовом, потеряв сознание за рулем.

До этого в Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Водитель#АЗС#Происшествия
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