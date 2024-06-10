Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?

Как пишут «Новые известия», выдача ипотеки уже сократилась за первые четыре месяца 2024 года. Высокие цены на недвижимость и изменения в условиях программы льготной ипотеки снижают интерес потенциальных покупателей. Однако ближе к отмене программы 1 июля спрос на ипотеку возрастает. В мае после апрельского спада выдача ипотечных займов выросла на 18%. Хотя объемы выдачи ипотеки ожидаемо упадут, девелоперы не собираются снижать цены на жилье.