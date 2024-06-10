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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?

Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?

10 июня 2024, 16:49
Фото: 1MI
Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году. Упадут ли цены на жилье?

Выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко предсказывает сокращение выдачи ипотечных кредитов на треть к концу 2024 года. Стоит ли ждать обвала цен на жилье, разобрались журналисты издания «Новые известия».

Как пишут «Новые известия», выдача ипотеки уже сократилась за первые четыре месяца 2024 года. Высокие цены на недвижимость и изменения в условиях программы льготной ипотеки снижают интерес потенциальных покупателей. Однако ближе к отмене программы 1 июля спрос на ипотеку возрастает. В мае после апрельского спада выдача ипотечных займов выросла на 18%. Хотя объемы выдачи ипотеки ожидаемо упадут, девелоперы не собираются снижать цены на жилье.

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Кроме того, Центральный банк сохраняет ключевую ставку на уровне 16%, что означает стабильность для покупателей. Несмотря на повышение процентных ставок по ипотеке, цены на квартиры в 2024 году не будут снижаться. Рост зарплат позволяет людям справляться с долговой нагрузкой, хотя расчетные ежемесячные платежи могут достигать огромных сумм.

Несмотря на различные программы поддержки спроса, рынок недвижимости будет зависеть от безысходности людей, которые готовы согласиться на любые ежемесячные платежи, лишь бы стать собственниками своего жилья. Падение выдачи ипотеки на 30% скорее всего не приведет к снижению цен на недвижимость.

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