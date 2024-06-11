Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Во вторник дневная температура воздуха поднимется до +34 градусов. Местами возможны кратковременные осадки, грозы, а во второй половине дня и вечером — дождь, сильный ветер и град.
Ветер при грозе усилится до 17 метров в секунду. Ранее этого было достаточно для падения деревьев.
В среду, 12 июня, возможны кратковременные осадки и грозы. В отдельных районах ожидается сильный дождь с градом.
Дневная температура воздуха поднимется до +32…+37 градусов, а ночью ожидается от +19 до +24 градусов.
До этого в донской столице провалился асфальт после сильного ливня.
Ранее за полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков.