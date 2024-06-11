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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область

Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область

11 июня 2024, 08:35
Фото: Unsplash
Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область
В Ростовской области во вторник, 11 июня, ожидается сильная жара и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

Во вторник дневная температура воздуха поднимется до +34 градусов. Местами возможны кратковременные осадки, грозы, а во второй половине дня и вечером — дождь, сильный ветер и град.

Ветер при грозе усилится до 17 метров в секунду. Ранее этого было достаточно для падения деревьев.

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В среду, 12 июня, возможны кратковременные осадки и грозы. В отдельных районах ожидается сильный дождь с градом.

Дневная температура воздуха поднимется до +32…+37 градусов, а ночью ожидается от +19 до +24 градусов.

До этого в донской столице провалился асфальт после сильного ливня.

Ранее за полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дожди#Жара#Грозы
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