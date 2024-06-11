Арутюн Сурмалян: ни одно дерево в сквере возле ТЦ «Сокол» не будет срублено

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Сообщалось, что на единственном зелёном участке квартала, собираются построить ресторан, парковку, общественное здание и другие строения.
Корреспондент Rostovgazeta поговорил с владельцем ТЦ «Сокол», президентом ГК «Сокол» Арутюном Сурмаляном, чтобы прояснить судьбу сквера.
Как выяснилось, участок возле торгового центра действительно изменит статус. На сайте горадминистрации есть соответствующий документ. В нём говорится о переводе участка площадью в 5,1 тысячи квадратных метров из зоны Р-2 (с видом разрешенного использования «фонтаны; общественные туалеты; скверы») в Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий).
Документ подразумевает строительство на указанной территории одно- или двухэтажного предприятия общепита, парковки на 30 мест, трансформаторной подстанции. При этом планируемый процент застройки этого участка должен составить 15,16%, а уровень озеленения — 43,7% от общей площади.
Местных жителей это взволновало настолько, что они опубликовали на портале change.org петицию с требованием запретить строительство. Основной аргумент — сквер является единственной зелёной локацией в Железнодорожном районе. Это любимое место для прогулок. Также здесь обитают разные птицы.
По словам Сурмаляна, ни одно дерево в сквере срублено не будет и он сохранит первоначальный вид. В то же время в планах действительно есть строительство кафе, но пока не разработан даже его проект. Бизнесмен пояснил, что речь идёт о застройке участка за кинотеатром «Сокол», на стороне улицы Батуринской. Сейчас там находятся остовы бывших общественных туалетов.
Участок, который сменит статус, находится за аллеей и не затрагивает территорию с аттракционами и детскими площадками. Ранее у локации, в которую включена аллея, был другой владелец. Там стоял ресторан, также вызывавший раздражение местных жителей. Его снесли.
Предприниматель сообщил, что земля теперь в собственности его компании и здесь будет новое заведение, но пока нет даже идеи. Он рассказал, что местные жители просят здесь построить кафе, но такое, чтобы ночью не орала музыка. Для постройки заведения общепита как раз и требуется смена статуса участка.
Арутюн Сурмалян также заявил, что речь не идёт о четырёхэтажном строении и парковки на 30 мест у торгового центра. По его словам, в таких документах обязательно прописываются объекты, которые можно строить в зоне Р-4, но это не означает, что они там появятся.
До выкупа участка Сурмаляном на месте заброшенных общественных туалетов должны были возвести многоэтажный дом. Известно также, что в сквере у «Сокола» продлят аллею и обновят детские аттракционы. Проще говоря, нет пока концепции ресторана, возможно, это будет детское заведение, но есть планы по благоустройству сквера.
Что касается торгового центра, то вместо старого строения на Батуринской будет возведён второй его корпус. Под ним будет подземная парковка, а на верхнем этаже здания расположится бассейн. Соединять оба корпуса будет продлённая аллея и специальная галерея.
Бизнесмен пообещал не вырубать деревья, а наоборот, добавить к ним новые. Высадка начнётся уже этой осенью.