Арутюн Сурмалян: ни одно дерево в сквере возле ТЦ «Сокол» не будет срублено

Предприниматель сообщил, что земля теперь в собственности его компании и здесь будет новое заведение, но пока нет даже идеи. Он рассказал, что местные жители просят здесь построить кафе, но такое, чтобы ночью не орала музыка. Для постройки заведения общепита как раз и требуется смена статуса участка.

Арутюн Сурмалян также заявил, что речь не идёт о четырёхэтажном строении и парковки на 30 мест у торгового центра. По его словам, в таких документах обязательно прописываются объекты, которые можно строить в зоне Р-4, но это не означает, что они там появятся.



До выкупа участка Сурмаляном на месте заброшенных общественных туалетов должны были возвести многоэтажный дом. Известно также, что в сквере у «Сокола» продлят аллею и обновят детские аттракционы. Проще говоря, нет пока концепции ресторана, возможно, это будет детское заведение, но есть планы по благоустройству сквера.



Что касается торгового центра, то вместо старого строения на Батуринской будет возведён второй его корпус. Под ним будет подземная парковка, а на верхнем этаже здания расположится бассейн. Соединять оба корпуса будет продлённая аллея и специальная галерея.



Бизнесмен пообещал не вырубать деревья, а наоборот, добавить к ним новые. Высадка начнётся уже этой осенью.