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Бастрыкин потребовал доклад после смерти инвалида в антисанитарии в Ростове

Бастрыкин потребовал доклад после смерти инвалида в антисанитарии в Ростове

11 июня 2024, 09:29
Фото: wikimedia/org / для иллюстрации
Бастрыкин потребовал доклад после смерти инвалида в антисанитарии в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после смерти инвалида в Ростове-на-Дону, который жил в условиях антисанитарии, сообщили в СКР.

Ранее в Интернете появилась информация о мужчине, которому дали жилье вместо разрушенного. Говорилось, что он инвалид и его состояние ухудшилось после переезда в дом, где была антисанитария.

Через некоторое время ростовчанин скончался и сейчас проводится проверка. Теперь Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверочных мероприятий.

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Добавим, что ранее инвалид жаловался на то, что ему дали жилье плохого качества.

До этого в СМИ появилась информация о том, что жильцов рухнувшего дома на Нариманова переселили в маневренный фонд, в квартирах которого разрослась плесень.

Кроме того, ростовчане заявили о разрушающемся доме с плесенью и планируемым ремонтом в 2036 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Антисанитария#Ростов#Бастрыкин#СКР
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