Бастрыкин потребовал доклад после смерти инвалида в антисанитарии в Ростове

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Ранее в Интернете появилась информация о мужчине, которому дали жилье вместо разрушенного. Говорилось, что он инвалид и его состояние ухудшилось после переезда в дом, где была антисанитария.
Через некоторое время ростовчанин скончался и сейчас проводится проверка. Теперь Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверочных мероприятий.
Добавим, что ранее инвалид жаловался на то, что ему дали жилье плохого качества.
До этого в СМИ появилась информация о том, что жильцов рухнувшего дома на Нариманова переселили в маневренный фонд, в квартирах которого разрослась плесень.
Кроме того, ростовчане заявили о разрушающемся доме с плесенью и планируемым ремонтом в 2036 году.