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Более 120 млн потратят на переселение людей из обрушившегося дома в Ростове

Более 120 млн потратят на переселение людей из обрушившегося дома в Ростове

11 июня 2024, 14:58
Фото: Администрация Ростова
Более 120 млн потратят на переселение людей из обрушившегося дома в Ростове
В Ростове-на-Дону выделили более 120 миллионов рублей на переселение людей из дома на улице Мечникова, по которому пошли трещины, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Речь идет об аварийном доме на улице Мечникова, 51, где рухнул потолок. А в несущих конструкциях появились трещины.

«Провели оценку жилых помещений для их выкупа у собственников. А также инициировали обращение к губернатору о помощи в расселении», — рассказал Логвиненко.

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В результате выделили деньги на переселение людей, в том числе из резервного фонда правительства региона — 81,6 миллиона. на данный момент из 23 собственников 14 согласны с размером возмещения.

Градоначальник добавил, что сейчас заключены соглашения об изъятии 8 жилых помещений.

Ранее три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Люди#Переселение
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