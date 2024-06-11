Более 120 млн потратят на переселение людей из обрушившегося дома в Ростове

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Речь идет об аварийном доме на улице Мечникова, 51, где рухнул потолок. А в несущих конструкциях появились трещины.
«Провели оценку жилых помещений для их выкупа у собственников. А также инициировали обращение к губернатору о помощи в расселении», — рассказал Логвиненко.
В результате выделили деньги на переселение людей, в том числе из резервного фонда правительства региона — 81,6 миллиона. на данный момент из 23 собственников 14 согласны с размером возмещения.
Градоначальник добавил, что сейчас заключены соглашения об изъятии 8 жилых помещений.
Ранее три машины завалило кирпичами при обрушении забора в Новочеркасске.