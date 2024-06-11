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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:10

Бывший мэр Ростова Кушнарев стал министром транспорта региона

Бывший мэр Ростова Кушнарев стал министром транспорта региона

11 июня 2024, 17:08
Фото: Правительство РО
Бывший мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев стал главой Минтранспорта региона, сообщили в правительстве области.

Указ уже подписал губернатор Василий Голубев. Кушнарев является уроженцем региона, ему 49 лет. Он отучился в двух вузах, в том числе по специальности «Юриспруденция».

Отмечается, что он работал на угледобывающих предприятиях области. В правительстве региона он начал работать с 2010 года, а через четыре года возглавил Минтранспорта региона.

В Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков
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Главой администрации Ростова она был с 2016 года в течение трех лет. Кроме того, он занимал пост депутата Госдумы.

До этого в Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков.

До этого появилась причина увольнения министра транспорта региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Мэр#Кушнарев
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