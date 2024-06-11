Бывший мэр Ростова Кушнарев стал министром транспорта региона

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Указ уже подписал губернатор Василий Голубев. Кушнарев является уроженцем региона, ему 49 лет. Он отучился в двух вузах, в том числе по специальности «Юриспруденция».
Отмечается, что он работал на угледобывающих предприятиях области. В правительстве региона он начал работать с 2010 года, а через четыре года возглавил Минтранспорта региона.
Главой администрации Ростова она был с 2016 года в течение трех лет. Кроме того, он занимал пост депутата Госдумы.
До этого в Ростовской области уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков.
До этого появилась причина увольнения министра транспорта региона.