Эколог Лебедев предупредил об осолонении дельты Дона в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Напомним, что по информации в СМИ, за минувшие годы показатели солености воды в Таганрогском заливе увеличились в два раза. Результаты исследования демонстрируют, что уровень солености в Таганрогском заливе и Азовском море неизменно остается высоким.
Эколог разъясняет, что за последние годы сильно уменьшились притоки рек — Дона, Кубани и Миуса. А они являются основными поставщиками пресной воды. Снижение уровня воды и привело к осолонению притоков и Азовского моря.
«Черноморская фауна с Черного моря начинает постепенно перемещаться в Азовское. По своему биологическому составу Азовское море все больше становится похоже на Черное. Например, довольно-таки далеко стала заходить камбала, бегают крабики — их теперь можно встретить даже в дельте Дона», — отмечает Алексей Лебедев.
По словам эксперта, осолонение Азовского моря ведет к осолонению дельты Дона, откуда осуществляется водозабор в Ростовской области.
«И это не очень хорошо. Людям больше нужна пресная вода, чем соленая. Пресной воды на планете меньше — она же широко используется и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в нашем быту», — поясняет собеседник.
Спикер добавляет, что река Маныч, которая впадает в Дон, в некоторых местах уже очень соленая. И если вблизи пробурить скважину, то вода из нее пойдет тоже солоноватая с запахом сероводорода.
«Специалисты регионального научного института плотно занимаются этой проблемой. Они фиксируют все изменения. Но никакого решения ситуации не наблюдается. Ведь если эту задачу решать, то может возникнуть скандал с сельхозпроизводителями, которые распахали все балки, ручьи и мелкие речки. Поэтому я и склоняюсь к мнению, что наша Ростовская область потихоньку превращается в полупустыню», — резюмирует эколог.