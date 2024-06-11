Места силы: веломаршрут по храмам и паркам Ростова

Берите велосипед и отправляйтесь к одному из самых древних соборов в Ростове. Церковь казанской иконы возвели в 1763 году, а в советское время — разрушили. Только в 90-е храм решили восстановить. Денег на это, естественно, не было, и власти просто поставили маленький вагончик с крестом. Тогда 15 тысяч ростовчан взяли дело в свои руки, вложив в храм полмиллиона именных кирпичиков. Это величественное здание — символ веры и светлого намерения.