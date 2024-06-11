Места силы: веломаршрут по храмам и паркам Ростова

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Берите велосипед и отправляйтесь к одному из самых древних соборов в Ростове. Церковь казанской иконы возвели в 1763 году, а в советское время — разрушили. Только в 90-е храм решили восстановить. Денег на это, естественно, не было, и власти просто поставили маленький вагончик с крестом. Тогда 15 тысяч ростовчан взяли дело в свои руки, вложив в храм полмиллиона именных кирпичиков. Это величественное здание — символ веры и светлого намерения.
Осмотрев убранство, едем к зеленым островкам города — вдоль верхнего парка Дружбы по проспекту Космонавтов, сворачиваем на улицу Капустина — к нижнему парку с волейбольной площадкой, современными кофейнями и родником Капустина.
Отдохнув и освежившись, направляемся к Троицкому собору Свято-Иверского Женского Монастыря. Его строительство задумали еще в начале 20 века, но революция перетасовала карты. Вернулись к идее ростовчане уже в нашем веке — возвели пятипрестольный храм, который вмещает до 1000 прихожан.
Отсюда поедем вдоль проспекта Королева. Сворачивайте на Орбитальную улицу, а затем следуйте к Лелюшенковскому лесопарку. Эта роща высажена в местах боевых действий Великой Отечественной, и вплоть до 80-х годов в лесу находилась подбитая немецкая бронетехника. Сегодня это тихий спокойный парк.
Проехав по его аллеям, огибаем реку Темерник и подъезжаем к церкви армянского монастыря Сурб-Хач. Это одно из самых красивых и древних строений Ростова-на-Дону. Сегодня там работает Музей русско-армянской дружбы, а у стен монастыря похоронены поэт Арутюн Аламдарян, философ Микаэл Налбандян и классик армянской литературы Рафаэль Патканян. Завершаем путешествие у начальной точки — Церкви казанской иконы Божьей матери.