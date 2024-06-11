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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Краевед рассказал, как в Ростове проходили гастроли советского певца Суручану

Молдавский Челентано: как в Ростове проходили гастроли советского певца Иона Суручану

11 июня 2024, 05:25
Фото: «Мелодия»

Краевед рассказал, как в Ростове проходили гастроли советского певца Суручану

В советские годы и даже в годы перестройки в Ростове были популярны летние эстрады, на которых выступали эстрадные звезды того времени. Например, на летней эстраде парка имени 1 Мая выступали такие известные артисты и певцы, как Изабелла Юрьева, Лидия Русланова.

А в Зеленом театре в годы перестройки мне довелось побывать на концерте Иона Суручану, как его тогда называли, молдавского Челентано. Суручану был очень популярен в СССР, и, разумеется, его любили и в Ростове.

Моя бабушка Арекназан (или Надя, как все ее называли) достала билеты на этот незабываемый концерт. Дело в том, что бабушка была врачом-терапевтом и, даже будучи на пенсии, работала в «группе здоровья», которая занималась в парке имени Октябрьской революции.

Что такое «группа здоровья»? Попробую пояснить. В советское время формировались группы из пожилых людей, которые занимались лечебной физкультурой в парках. Такие группы и именовались «группами здоровья». В них были врачи, которые следили за здоровьем пожилых людей. Вот таким врачом, будучи на пенсии, и была моя бабушка Надя. И кто-то из администрации парка помог ей достать, как тогда говорили, по блату билеты на концерт Иона Суручану.

Концерт состоялся в Зеленом театре. Напомню, что Зеленый театр располагался с тыльной стороны Ростовского государственного театра драмы имени М. Горького.

Как я уже писал, концерт состоялся в Зеленом театре.Как я уже писал, концерт состоялся в Зеленом театре.
Как я уже писал, концерт состоялся в Зеленом театре.
Фото: буклет «Ростов-на-Дону», «Ростполиграфпром» КИП N 2, Ростов-на-Дону, 1967.

Ион Суручану оказался общительным и доброжелательным человеком. На концерте он сказал, что знает, что поклонники его называют нашим советским или молдавским Челентано. А ему это очень нравится. И он даже гордится, что его сравнивают с Челентано.

Рассказывал еще Суручану, что он единственный представитель солнечной Молдавии, который выступал с концертами почти во всех крупных городах Советского Союза. И это правда, надо сказать. Ион Суручану пел не только в крупных городах. Наверное, сложнее сказать, где он не выступал в то время.

Особо была популярна песня «Незабудка», которую исполнял Суручану. Автор текста песни − Михаил Рябинин, а музыку написал Вячеслав Добрынин, который в советское время был автором немалого количества хитов.

В песне «Незабудка» есть такие строки:

«Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,

Иногда одна минутка значит больше, чем года».

Как точно написано! С тех пор прошло уже немало лет, но ту «одну минутку» встречи с Суручану в Зеленом театре Ростова я помню до сих пор.

Георгий Багдыков

#Григорий Миронов
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