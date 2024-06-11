Молдавский Челентано: как в Ростове проходили гастроли советского певца Иона Суручану

Что такое «группа здоровья»? Попробую пояснить. В советское время формировались группы из пожилых людей, которые занимались лечебной физкультурой в парках. Такие группы и именовались «группами здоровья». В них были врачи, которые следили за здоровьем пожилых людей. Вот таким врачом, будучи на пенсии, и была моя бабушка Надя. И кто-то из администрации парка помог ей достать, как тогда говорили, по блату билеты на концерт Иона Суручану.