Молдавский Челентано: как в Ростове проходили гастроли советского певца Иона Суручану

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
А в Зеленом театре в годы перестройки мне довелось побывать на концерте Иона Суручану, как его тогда называли, молдавского Челентано. Суручану был очень популярен в СССР, и, разумеется, его любили и в Ростове.
Моя бабушка Арекназан (или Надя, как все ее называли) достала билеты на этот незабываемый концерт. Дело в том, что бабушка была врачом-терапевтом и, даже будучи на пенсии, работала в «группе здоровья», которая занималась в парке имени Октябрьской революции.
Что такое «группа здоровья»? Попробую пояснить. В советское время формировались группы из пожилых людей, которые занимались лечебной физкультурой в парках. Такие группы и именовались «группами здоровья». В них были врачи, которые следили за здоровьем пожилых людей. Вот таким врачом, будучи на пенсии, и была моя бабушка Надя. И кто-то из администрации парка помог ей достать, как тогда говорили, по блату билеты на концерт Иона Суручану.
Концерт состоялся в Зеленом театре. Напомню, что Зеленый театр располагался с тыльной стороны Ростовского государственного театра драмы имени М. Горького.
Ион Суручану оказался общительным и доброжелательным человеком. На концерте он сказал, что знает, что поклонники его называют нашим советским или молдавским Челентано. А ему это очень нравится. И он даже гордится, что его сравнивают с Челентано.
Рассказывал еще Суручану, что он единственный представитель солнечной Молдавии, который выступал с концертами почти во всех крупных городах Советского Союза. И это правда, надо сказать. Ион Суручану пел не только в крупных городах. Наверное, сложнее сказать, где он не выступал в то время.
Особо была популярна песня «Незабудка», которую исполнял Суручану. Автор текста песни − Михаил Рябинин, а музыку написал Вячеслав Добрынин, который в советское время был автором немалого количества хитов.
В песне «Незабудка» есть такие строки:
«Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше, чем года».
Как точно написано! С тех пор прошло уже немало лет, но ту «одну минутку» встречи с Суручану в Зеленом театре Ростова я помню до сих пор.
Георгий Багдыков