rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня, 07:54

Published 11 июня, 07:54

Modified 11 июня, 07:56

Updated 11 июня, 07:56

Мужчину атаковали перцовым баллончиком в электричке в Ростовской области

11 июня 2024, 07:54
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в человека из перцового баллончика, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перроне станции Морская, где в электричке поссорились двое мужчин. Один из них распылил в лицо другому из аэрозольного баллончика.

В результате нападавшего задержали, им оказался 48-летний мужчина, который ранее был судим.

Полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове
Узнать подробнее

«У фигуранта изъяли аэрозольный перцовый баллончик, снаряженный патронами в количестве двух штук, не относящийся к категории огнестрельного оружия», — уточнили в управлении.

По факту случившегося началось уголовное расследование, максимальное наказание составляет семь лет колонии.

Ранее стало известно, что жителя донского региона будут судить за расстрел троих человек.

Читайте также:
Полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в РостовеМолодого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в Ростове-на-ДонуСтали известны подробности расстрела 17-летней девушки в машине в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричка#Происшествия
Подпишитесь
Популярное