Мужчину атаковали перцовым баллончиком в электричке в Ростовской области

Posted 11 июня, 07:54
Published 11 июня, 07:54
Modified 11 июня, 07:56
Updated 11 июня, 07:56
Происшествие случилось на перроне станции Морская, где в электричке поссорились двое мужчин. Один из них распылил в лицо другому из аэрозольного баллончика.
В результате нападавшего задержали, им оказался 48-летний мужчина, который ранее был судим.
«У фигуранта изъяли аэрозольный перцовый баллончик, снаряженный патронами в количестве двух штук, не относящийся к категории огнестрельного оружия», — уточнили в управлении.
По факту случившегося началось уголовное расследование, максимальное наказание составляет семь лет колонии.
Ранее стало известно, что жителя донского региона будут судить за расстрел троих человек.