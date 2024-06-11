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Огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси

Огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси

11 июня 2024, 06:53
Фото: Unsplash
Огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси
В Ростове-на-Дону во вторник, 11 июня, произошла авария с участием такси, что привело к заторам, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на улице Особенной столкнулись такси и легковой автомобиль. От удара один из автомобилей развернуло.

В результате поврежденный транспорт перекрыл проезд по одной из полос. Теперь водители рассказали, что здесь появилась пробка.

Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»
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Видео: ТГ Это Ростов

Согласно данным онлайн-карт, движение на этом участке сильно затруднено. Длина затора превышает четыре километра, а машине практически не едут.

Официальной информации об аварии пока не поступало, она уточняется.

Ранее огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом».

До этого массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Такси#Авария#Затор
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