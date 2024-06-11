Огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
По их словам, на улице Особенной столкнулись такси и легковой автомобиль. От удара один из автомобилей развернуло.
В результате поврежденный транспорт перекрыл проезд по одной из полос. Теперь водители рассказали, что здесь появилась пробка.
Согласно данным онлайн-карт, движение на этом участке сильно затруднено. Длина затора превышает четыре километра, а машине практически не едут.
Официальной информации об аварии пока не поступало, она уточняется.
Ранее огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом».
До этого массовое ДТП парализовало движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.