Привязанную к машине женщину протащили по дороге и забили кувалдой под Ростовом

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В ночь на 10 июня в поселке Реконструктор фигурант поссорился с 38-летней сожительницей на почве ревности. Он избил ее, после чего привязал ноги буксировочным тросом к бамперу и протащил до леса.
В дальнейшем мужчина несколько раз ударил пострадавшую кувалдой и попытался спрятать тело. Теперь в отношении 38-летнего нападавшего возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте.
«С участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — уточнили в Следкоме.
Максимальное наказание по делу составляет пожизненное заключение.
Ранее некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону.