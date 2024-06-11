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Published Сегодня, 06:54

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Привязанную к машине женщину протащили по дороге и забили кувалдой на Дону

Привязанную к машине женщину протащили по дороге и забили кувалдой под Ростовом

11 июня 2024, 06:54
Фото: wikimedia.org
Привязанную к машине женщину протащили по дороге и забили кувалдой на Дону
Житель Ростовской области привязал сожительницу к машине и протащил по дороге, после чего убил, сообщили в региональном УСКР.

В ночь на 10 июня в поселке Реконструктор фигурант поссорился с 38-летней сожительницей на почве ревности. Он избил ее, после чего привязал ноги буксировочным тросом к бамперу и протащил до леса.

В дальнейшем мужчина несколько раз ударил пострадавшую кувалдой и попытался спрятать тело. Теперь в отношении 38-летнего нападавшего возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте.

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Видео: Следком по РО

«С участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — уточнили в Следкоме.

Максимальное наказание по делу составляет пожизненное заключение.

Ранее некрополь со скелетами обнаружили в центре Ростова-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростовская область#Убийство#Происшествия
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