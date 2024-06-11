Проезд по новому платному участку М4 «Дон» запустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Они рассказали, что начали пропускать машины через пункты взимания платы на участке в районе поселка Глубокий. Автомобилисты уточнили, что пока можно проехать бесплатно.
«А бесплатной дороги там нет и не будет?», — поинтересовались пользователи в комментариях. Им ответили, что такого не предусмотрено.
Другие жители огорчились, что придется платить деньги за проезд по этому участку. Официальной информации об открытии проезда пока не было.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — Краснодар.
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