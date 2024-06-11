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Published Сегодня, 12:41

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Проезд по новому платному участку М4 «Дон» запустили в Ростовской области

Проезд по новому платному участку М4 «Дон» запустили в Ростовской области

11 июня 2024, 12:41
Фото: ВК «Подслушано в Каменске-Шахтинском»
Проезд по новому платному участку М4 «Дон» запустили в Ростовской области
В Ростовской области открыли проезд по участку трассы М-4 «Дон», который станет платным, сообщили водители в соцсетях.

Они рассказали, что начали пропускать машины через пункты взимания платы на участке в районе поселка Глубокий. Автомобилисты уточнили, что пока можно проехать бесплатно.

«А бесплатной дороги там нет и не будет?», — поинтересовались пользователи в комментариях. Им ответили, что такого не предусмотрено.

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Другие жители огорчились, что придется платить деньги за проезд по этому участку. Официальной информации об открытии проезда пока не было.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — Краснодар.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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