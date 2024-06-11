Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Длительная засуха и повышенное потребление воды вызвали проблемы с водоснабжением в ряде территорий.
Режим ЧС ввели в Мишкинской и Александровке Аксайского района, а режим повышенной готовности сейчас действует в населенных пунктах Неклиновского и Мясниковского районов.
Некоторые из них получают воду из скважин, поэтому в условиях высокой засухи население сталкивается с нехваткой воды.
В Аксайском районе планируется привести в порядок скважину до конца этого месяца, что поможет улучшить ситуацию в станице Мишкинской. Аналогичные работы пройдут в хуторе Александровка.
Кроме того, для местных жителей организовали подвоз воды.
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