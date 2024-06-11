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Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

11 июня 2024, 05:50
Фото: pxhere.com
В части Ростовской области действует режим ЧС из-за засухи, рассказали в МинЖКХ региона.

Длительная засуха и повышенное потребление воды вызвали проблемы с водоснабжением в ряде территорий.

Режим ЧС ввели в Мишкинской и Александровке Аксайского района, а режим повышенной готовности сейчас действует в населенных пунктах Неклиновского и Мясниковского районов.

Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону
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Некоторые из них получают воду из скважин, поэтому в условиях высокой засухи население сталкивается с нехваткой воды.

В Аксайском районе планируется привести в порядок скважину до конца этого месяца, что поможет улучшить ситуацию в станице Мишкинской. Аналогичные работы пройдут в хуторе Александровка.

Кроме того, для местных жителей организовали подвоз воды.

Ранее сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону.

До этого ученый Дудкин рассказал, какую часть Таганрога поглотит Азовское море.

Стало также известно, что ресурсоснабжающие компании будут штрафовать за грязную или холодную воду.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧС#Засуха#МинЖКХ
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