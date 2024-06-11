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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Режим ЧС ввели в Ростовской области с 11 июня

Режим ЧС ввели в Ростовской области с 11 июня

11 июня 2024, 16:32
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с вечера вторника, 11 июня, действует режим ЧС из-за засухи, сообщил губернатор Василий Голубев.

Из-за затяжной засухи в регионе погибли и получили повреждения сельхозкультуры. В связи с этим власти изменили режим повышенной готовности на режим ЧС.

Губернатор уже утвердил соответствующий указ. Сколько он продлится, пока информации нет.

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Он добавил, что из-за очень холодной погоды в мае и последовавшей за этим засухи фермеры могут остаться без 30% урожая.

Ранее в донской столице провалился асфальт после сильного ливня.

До этого на рынках пояснили, почему килограмм черешни этим летом стоит 1000 рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Режим ЧС#Засуха
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