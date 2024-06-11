Режим ЧС ввели в Ростовской области с 11 июня

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Из-за затяжной засухи в регионе погибли и получили повреждения сельхозкультуры. В связи с этим власти изменили режим повышенной готовности на режим ЧС.
Губернатор уже утвердил соответствующий указ. Сколько он продлится, пока информации нет.
Он добавил, что из-за очень холодной погоды в мае и последовавшей за этим засухи фермеры могут остаться без 30% урожая.
Ранее в донской столице провалился асфальт после сильного ливня.
До этого на рынках пояснили, почему килограмм черешни этим летом стоит 1000 рублей.