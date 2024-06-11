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Ростовчане заявили о пожаре в здании филиала «Ростелекома»

Ростовчане заявили о пожаре в здании филиала «Ростелекома»

11 июня 2024, 17:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону вечером во вторник, 11 июня, началось возгорание в здании на улице Мурлычева, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что повалил дым из окон здания на пересечении Мурлычева и 10-й Линии. На месте находятся пожарные.

«Горит филиал „Ростелекома“. Дым валит из нескольких окон», — уточнили ростовчане.

Пользователи в комментариях написали, что у них пропал доступ к Интернету.

Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области
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«О у нас Интернет пропал. Как связаны офис и сеть», — интересуются горожане.

«Аналогично, Интернета нет. Несколько раз перезагружал роутер, но ничего не изменилось», — сообщили ростовчане.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Ростов#Пожарные#Происшествия
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