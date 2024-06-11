Ростовчане заявили о пожаре в здании филиала «Ростелекома»

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Они рассказали, что повалил дым из окон здания на пересечении Мурлычева и 10-й Линии. На месте находятся пожарные.
«Горит филиал „Ростелекома“. Дым валит из нескольких окон», — уточнили ростовчане.
Пользователи в комментариях написали, что у них пропал доступ к Интернету.
«О у нас Интернет пропал. Как связаны офис и сеть», — интересуются горожане.
«Аналогично, Интернета нет. Несколько раз перезагружал роутер, но ничего не изменилось», — сообщили ростовчане.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области.