Тела двух человек обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Усть-Донецком районе из воды достали тело 36-летнего жителя станицы Мелиховской. Другое происшествие случилось в хуторе Калинин. Здесь тело 58-летнего мужчины нашли рыбаки в 30 километрах от места ЧП.
«В обоих случаях утонувшие отдыхали в компании приятелей и употребляли спиртные напитки», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили не заходить в воду после употребления алкоголя.
Ранее стало известно, что на водоемах в донском регионе утонули 30 человек в 2024 году.
Кроме того, в области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.
До этого фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области.