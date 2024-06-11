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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Тела двух человек обнаружили в Ростовской области

Тела двух человек обнаружили в Ростовской области

11 июня 2024, 11:54
Фото: 19.mchs.gov.ru
Тела двух человек обнаружили в Ростовской области

Два пьяных человека утонули в Ростовской области за сутки

В Ростовской области достали из водоемов тела двух человек, которые пошли купаться и утонули, сообщили в региональном УМЧС.

В Усть-Донецком районе из воды достали тело 36-летнего жителя станицы Мелиховской. Другое происшествие случилось в хуторе Калинин. Здесь тело 58-летнего мужчины нашли рыбаки в 30 километрах от места ЧП.

«В обоих случаях утонувшие отдыхали в компании приятелей и употребляли спиртные напитки», — сказано в сообщении.

На водоемах в Ростовской области утонули 30 человек в 2024 году
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Местных жителей попросили не заходить в воду после употребления алкоголя.

Ранее стало известно, что на водоемах в донском регионе утонули 30 человек в 2024 году.

Кроме того, в области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.

До этого фотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#УМЧС#Происшествия
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