Тренировка для ума и тела: 2-часовой веломаршрут по историческим местам Ростова

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Первое знаковое место на нашем пути — Змиевская балка. Это самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. У входа есть смотровая площадка, откуда открывается панорама всего мемориала. А если хотите глубже погрузиться в историю — лучше оставьте велосипед и спуститесь в зал скорби, где развернулась экспозиция о событиях в оккупированном городе.
Немного передохнув, направляйтесь к следующему историческому месту — Троицкому собору. Он находится на возвышенности и выполнен в стиле древнерусского зодчества. Здесь места хватит даже в самый «высокий» туристический сезон, в церкви одновременно могут молиться около 1000 человек.
Следующий пункт нашего культурного маршрута — Музей изобразительных искусств, здание которого само по себе выглядит, как произведение искусства. Этот особняк 19-го века в свои ранние годы принадлежал адвокату Петрову — довольно известному и, как вы понимаете, не бедному человеку. Здесь можно посмотреть и Брюллова, и Репина, и Левитана, и Айвазовского — всего около 6 тысяч экспонатов.
Завершить культурную программу советуем культурным феноменом. Театр драмы им. Горького в 30-е годы построили по последней моде — в виде трактора на пустыре. Отдохнуть после путешествия можно здесь же — теперь пустырь превратили в ухоженный озелененный парк.