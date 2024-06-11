Тренировка для ума и тела: 2-часовой веломаршрут по историческим местам Ростова

Следующий пункт нашего культурного маршрута — Музей изобразительных искусств, здание которого само по себе выглядит, как произведение искусства. Этот особняк 19-го века в свои ранние годы принадлежал адвокату Петрову — довольно известному и, как вы понимаете, не бедному человеку. Здесь можно посмотреть и Брюллова, и Репина, и Левитана, и Айвазовского — всего около 6 тысяч экспонатов.