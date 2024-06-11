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Updated Сегодня, 09:52

Тренировка для ума и тела: 2-часовой веломаршрут по историческим местам Ростова

Тренировка для ума и тела: 2-часовой веломаршрут по историческим местам Ростова

11 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI
Тренировка для ума и тела: 2-часовой веломаршрут по историческим местам Ростова
Культурно обогатиться за 2 часа, одновременно потренить и получить удовольствие? Не вопрос, берите велосипед и поехали изучать Ростов по маршруту «Объездной».

Первое знаковое место на нашем пути — Змиевская балка. Это самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. У входа есть смотровая площадка, откуда открывается панорама всего мемориала. А если хотите глубже погрузиться в историю — лучше оставьте велосипед и спуститесь в зал скорби, где развернулась экспозиция о событиях в оккупированном городе.

Фото: 1MI

Немного передохнув, направляйтесь к следующему историческому месту — Троицкому собору. Он находится на возвышенности и выполнен в стиле древнерусского зодчества. Здесь места хватит даже в самый «высокий» туристический сезон, в церкви одновременно могут молиться около 1000 человек.

Фото: 1MI

Следующий пункт нашего культурного маршрута — Музей изобразительных искусств, здание которого само по себе выглядит, как произведение искусства. Этот особняк 19-го века в свои ранние годы принадлежал адвокату Петрову — довольно известному и, как вы понимаете, не бедному человеку. Здесь можно посмотреть и Брюллова, и Репина, и Левитана, и Айвазовского — всего около 6 тысяч экспонатов.

Фото: 1MI

Завершить культурную программу советуем культурным феноменом. Театр драмы им. Горького в 30-е годы построили по последней моде — в виде трактора на пустыре. Отдохнуть после путешествия можно здесь же — теперь пустырь превратили в ухоженный озелененный парк.

Фото: 1MI
  • Дистанция ≈ 18,9 км
  • Время: 1 час 39 минут в среднем темпе
  • Сложность: для очень спортивных ценителей искусства
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
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