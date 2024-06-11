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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Почему ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму даже из-за опасности беспилотников

Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников

11 июня 2024, 05:23
Фото: Alexey Fedenkov/Unsplash
Почему ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму даже из-за опасности беспилотников

Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от Крыма из-за атак беспилотников

Жителей Ростовской области, как и всех южных регионов, не пугают попытки Украины атаковать Крым беспилотниками. Многие дончане и сегодня планируют провести летом отпуск в Крыму, сообщил RostovGazeta директор турагентства Максим Гурин.

По словам собеседника, те жители Донского края, которые привыкли летом отдыхать в Крыму, и сегодня заблаговременно приобретают туры на полуостров. Также наблюдаются и новые заявки. Жители Ростовской области предпочитают проводить летний отпуск на Черном море — и в Крыму, и в Краснодарском крае.

«Южных граждан не слишком пугают беспилотники. А вот жители Сибири, в основном, меняют свои планы на отдых. Они опасаются ехать в Крым», — отмечает Максим Гурин.
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Эксперт добавляет, что ростовчане собираются этим летом и в Абхазию. Много желающих отправиться за границу — в Турцию и Египет.

Ранее RostovGazeta выясняла, где и как ростовчанам можно бюджетно отдохнуть летом 2024 года.

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