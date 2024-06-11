Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По словам собеседника, те жители Донского края, которые привыкли летом отдыхать в Крыму, и сегодня заблаговременно приобретают туры на полуостров. Также наблюдаются и новые заявки. Жители Ростовской области предпочитают проводить летний отпуск на Черном море — и в Крыму, и в Краснодарском крае.
«Южных граждан не слишком пугают беспилотники. А вот жители Сибири, в основном, меняют свои планы на отдых. Они опасаются ехать в Крым», — отмечает Максим Гурин.
Эксперт добавляет, что ростовчане собираются этим летом и в Абхазию. Много желающих отправиться за границу — в Турцию и Египет.
Ранее RostovGazeta выясняла, где и как ростовчанам можно бюджетно отдохнуть летом 2024 года.