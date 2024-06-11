Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников

По словам собеседника, те жители Донского края, которые привыкли летом отдыхать в Крыму, и сегодня заблаговременно приобретают туры на полуостров. Также наблюдаются и новые заявки. Жители Ростовской области предпочитают проводить летний отпуск на Черном море — и в Крыму, и в Краснодарском крае.