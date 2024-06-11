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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону

Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону

11 июня 2024, 12:37
Фото: ТГ «Это Ростов»
Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Ворошиловском проспекте на дорогу рухнул столб, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, происшествие случилось во вторник, 11 июня, перед мостом. При падении столб никого не задел, но перекрыл проезд по дороге.

Ростовчане рассказали, что теперь здесь собирается пробка.

Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-ДонуУпавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону
Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону
Фото: ТГ «Это Ростов»
Огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси
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Ростовчане рассказали, что теперь здесь собирается пробка.Ростовчане рассказали, что теперь здесь собирается пробка.
Ростовчане рассказали, что теперь здесь собирается пробка.
Фото: Яндекс.Карты

«Прямо под ним проскочил, когда он падал. За малым без машины не остался, а может и без жизни», — заявил один из ростовчан.

Согласно данным онлайн-карт, на этом участке сейчас очень большая пробка, машины на улице практически не едут. Заторы есть и на прилегающих территориях.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Пробка#Происшествия
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