Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По их словам, происшествие случилось во вторник, 11 июня, перед мостом. При падении столб никого не задел, но перекрыл проезд по дороге.
Ростовчане рассказали, что теперь здесь собирается пробка.
«Прямо под ним проскочил, когда он падал. За малым без машины не остался, а может и без жизни», — заявил один из ростовчан.
Согласно данным онлайн-карт, на этом участке сейчас очень большая пробка, машины на улице практически не едут. Заторы есть и на прилегающих территориях.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси.