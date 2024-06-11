В Краснотурьинске построили комплекс по компостированию ТКО

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Как пишет издание tagilcity.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о запуске комплекса по переработке органических отходов в Свердловской области. На этот объект будут направляться отходы, оставшиеся после сортировки на мусоросортировочном комплексе, который начал работу в 2023 году. На новом объекте планируется использовать технологию закрытого тоннельного компостирования органических отходов, помещая их в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха для естественного разложения.
В результате обработки органических отходов будет получен компостный грунт, который предлагается использовать в качестве промежуточных слоев изоляции на полигонах захоронения твердых коммунальных отходов для их последующей рекультивации.
По словам заместителя генерального директора РЭО Евгения Карелова, строительством комплекса компостирования занимался региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области ООО «Компания „Рифей“ за счет собственных средств с применением основного технологического оборудования в основном российского производства. Общая стоимость работ и оборудования для объекта превысила 620 миллионов рублей.
Мусоросортировочный комплекс планирует принимать отходы не только из Краснотурьинска, но в дальнейшем также из Верхотурья, Гарей, Ивделя, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Серова и Пелыма.