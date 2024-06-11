В Краснотурьинске построили комплекс по компостированию ТКО

Как пишет издание tagilcity.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о запуске комплекса по переработке органических отходов в Свердловской области. На этот объект будут направляться отходы, оставшиеся после сортировки на мусоросортировочном комплексе, который начал работу в 2023 году. На новом объекте планируется использовать технологию закрытого тоннельного компостирования органических отходов, помещая их в герметичные емкости с системами орошения, вентиляции и очистки воздуха для естественного разложения.