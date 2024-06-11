В Ростовской области скончался мальчик с онкологией, эвакуированный из Китая

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По информации издания, юный житель Шахт в течение трех лет боролся с онкологией. Врачи старались найти методы, чтобы добиться его выздоровления, но положительного результата не было.
Неходжкинская лимфома, злокачественное заболевание лимфатической системы, оказалась сильнее молодого организма. В лечении ребенка участвовали специалисты из столицы. Когда российские врачи не смогли справиться с заболеванием, родители решили отправить мальчика на лечение в Китай.
За пределами страны предложили провести ребенку процедуру CAR-T, которая включает введение в его организм его собственных клеток.
Издание уточнило, что восьмилетний пациент скончался после прилет из другой страны.
Ранее циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области.