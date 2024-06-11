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В Ростовской области скончался мальчик с онкологией, эвакуированный из Китая

В Ростовской области скончался мальчик с онкологией, эвакуированный из Китая

11 июня 2024, 07:50
Фото: Unsplash
В Ростовской области скончался мальчик с онкологией, эвакуированный из Китая
В Ростовской области скончался маленький ребенок, который боролся с онкологией, сообщает «Южный федеральный».

По информации издания, юный житель Шахт в течение трех лет боролся с онкологией. Врачи старались найти методы, чтобы добиться его выздоровления, но положительного результата не было.

Неходжкинская лимфома, злокачественное заболевание лимфатической системы, оказалась сильнее молодого организма. В лечении ребенка участвовали специалисты из столицы. Когда российские врачи не смогли справиться с заболеванием, родители решили отправить мальчика на лечение в Китай.

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За пределами страны предложили провести ребенку процедуру CAR-T, которая включает введение в его организм его собственных клеток.

Издание уточнило, что восьмилетний пациент скончался после прилет из другой страны.

Ранее циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мальчик#Происшествия#Онкология
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