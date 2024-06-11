В Таганроге выплатят 100 тысяч рублей ребенку, на которого напали собаки

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Происшествие случилось в октябре 2023 года, когда на девочку напала стая собак. Одна из них укусила ребенка, из-за чего пострадавшей потребовалось длительное лечение.
«Это произошло из-за того, что муниципалитет не принял достаточных мер для отлова бездомных животных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать деньги с горадминистрации.
Все требования были удовлетворены, суд постановил взыскать 100 тысяч рублей. Эта ситуация находится под контролем надзорного ведомства.
Ранее с ресторана на набережной в донской столице взыскали деньги за композиции российских звезд.
До этого ТЦ «Горизонт» взыскал с «Бургер Кинга» крупную сумму за неуплату аренды.