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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Таганроге выплатят 100 тыс рублей ребенку, на которого напали собаки

В Таганроге выплатят 100 тысяч рублей ребенку, на которого напали собаки

11 июня 2024, 12:42
Фото: Unsplash
В Таганроге выплатят 100 тыс рублей ребенку, на которого напали собаки
В Таганроге заплатят деньги ребенку, которого укусила собака, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось в октябре 2023 года, когда на девочку напала стая собак. Одна из них укусила ребенка, из-за чего пострадавшей потребовалось длительное лечение.

«Это произошло из-за того, что муниципалитет не принял достаточных мер для отлова бездомных животных», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать деньги с горадминистрации.

Все требования были удовлетворены, суд постановил взыскать 100 тысяч рублей. Эта ситуация находится под контролем надзорного ведомства.

Ранее с ресторана на набережной в донской столице взыскали деньги за композиции российских звезд.

До этого ТЦ «Горизонт» взыскал с «Бургер Кинга» крупную сумму за неуплату аренды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Собаки#Ребенок#Укус#Происшествия
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