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Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области

Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области

11 июня 2024, 08:52
Фото: Unsplash
Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области
В Ростове-на-Дону огласили приговор членам банды, который занимались сбытом наркотиков, сообщили в региональном УФСБ.

На трассе М-4 «Дон» задержали Леонида Оленика, который перевозил крупную партию амфетамина. Его подельниками оказались Алексей Чеботарев и Александр Гузарь.

Все вещества фигуранты хотели сбыть на территории региона, через интернет-магазин. А позже оперативники нашли две нарколаборатории, в которых изготовляли синтетические наркотики.

Главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков
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Всего здесь обнаружили 17 килограммов мефедрона и 180 килограммов прекурсоров. В результате возбудили уголовное дело.

Теперь Октябрьский районный суд приговорил Оленика и Чеботарева к срокам 8,5 года и 9 лет 8 месяцев колонии. Дело в отношении Гузаря прекратили, так как он умер.

Ранее стало известно, что главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Банда#Сбыт наркотиков#Происшествия#Производство наркотиков
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