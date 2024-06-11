Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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На трассе М-4 «Дон» задержали Леонида Оленика, который перевозил крупную партию амфетамина. Его подельниками оказались Алексей Чеботарев и Александр Гузарь.
Все вещества фигуранты хотели сбыть на территории региона, через интернет-магазин. А позже оперативники нашли две нарколаборатории, в которых изготовляли синтетические наркотики.
Всего здесь обнаружили 17 килограммов мефедрона и 180 килограммов прекурсоров. В результате возбудили уголовное дело.
Теперь Октябрьский районный суд приговорил Оленика и Чеботарева к срокам 8,5 года и 9 лет 8 месяцев колонии. Дело в отношении Гузаря прекратили, так как он умер.
Ранее стало известно, что главу студгородка в Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков.