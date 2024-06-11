rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Власти решили изъять десятки гаражей из-за строительства дороги в Ростове

Власти будут массово изымать гаражи из-за строительства дороги в Ростове

11 июня 2024, 11:52
Фото: 46.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Власти решили изъять десятки гаражей из-за строительства дороги в Ростове
В Ростове-на-Дону приняли решение изъять гаражи, так как они мешают реконструкции дороги на улице Вавилова, говорится в документах на сайте городской администрации.

Речь идет о реконструкции Вавилова на участке от Особенной до Сосновой со строительством транспортной развязки. Из-за этого решили изъять гаражи в этой зоне.

Вместе с этим проведут оценку стоимости имущества, чтобы возместить ее владельцам. Если договориться с ними не получится, то планируется направить иск в суд.

Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — Краснодар
Узнать подробнее

Добавим, что документ уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, что больше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорог.

Читайте также о том, как губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — Краснодар.

Читайте также:
Голубев заявил, что в Ростовской области построят дорогу Тюмень — КраснодарРЭО построит на Урале современное предприятие по утилизации отходов электроникиРаспределительный центр «Вайлдберриз» построят за 11 млрд в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Власти#Гаражи
Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области
Сегодня, 09:43
Врач призвал ростовчан перестать употреблять в пищу яичную скорлупу
Сегодня, 05:20
Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников
Сегодня, 05:23
Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область
Сегодня, 08:35
Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области
Сегодня, 08:52
Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения для НКО
Сегодня, 12:39
"