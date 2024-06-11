Власти будут массово изымать гаражи из-за строительства дороги в Ростове

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Речь идет о реконструкции Вавилова на участке от Особенной до Сосновой со строительством транспортной развязки. Из-за этого решили изъять гаражи в этой зоне.
Вместе с этим проведут оценку стоимости имущества, чтобы возместить ее владельцам. Если договориться с ними не получится, то планируется направить иск в суд.
Добавим, что документ уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Ранее стало известно, что больше 30 земельных участков изымут в Ростове для строительства дорог.
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