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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Власти прокомментировали жалобы на падающие с неба кирпичи в Ростове-на-Дону

Власти прокомментировали жалобы на падающие с неба кирпичи в Ростове-на-Дону

11 июня 2024, 13:44
Фото: wikimedia.org
Власти прокомментировали жалобы на падающие с неба кирпичи в Ростове-на-Дону

Власти ответили на жалобы на падающие со здания кирпичи в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону приняли дополнительные меры безопасности после жалоб на падающие со здания кирпичи, сообщили в городской администрации.

Ранее ростовчане пожаловались на падающие со стройки многоэтажного здания кирпичи. Это произошло в переулке Андижанском.

В администрации рассказали, что помимо обычного строительного ограждения с козырьком, в марте этого года установили специальную сетку, которая дополнительно защищает пешеходную галерею. Эта мера была введена с учетом особенностей выполняемых на объекте работ.

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Кроме того, застройщику передали рекомендации по усилению мер безопасности. Ему предложено при проведении краткосрочных работ, связанных с возможным падением строительных материалов, ограничивать движение в этой зоне.

Также компанию попросили оповещать людей о предстоящих работах.

Ранее фасад многоэтажного дома обрушился в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Безопасность#Кирпичи
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