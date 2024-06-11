Власти прокомментировали жалобы на падающие с неба кирпичи в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Ранее ростовчане пожаловались на падающие со стройки многоэтажного здания кирпичи. Это произошло в переулке Андижанском.
В администрации рассказали, что помимо обычного строительного ограждения с козырьком, в марте этого года установили специальную сетку, которая дополнительно защищает пешеходную галерею. Эта мера была введена с учетом особенностей выполняемых на объекте работ.
Кроме того, застройщику передали рекомендации по усилению мер безопасности. Ему предложено при проведении краткосрочных работ, связанных с возможным падением строительных материалов, ограничивать движение в этой зоне.
Также компанию попросили оповещать людей о предстоящих работах.
Ранее фасад многоэтажного дома обрушился в донской столице.