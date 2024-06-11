Врач призвал ростовчан перестать употреблять в пищу яичную скорлупу

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Медики уверены, что куриные яйца — это продукт номер один для ростовчан. В них содержится множество необходимых питательных веществ и витаминов, да и сам белок легко усвояемый.
«Раньше и скорлупу куриных яиц действительно использовали при нехватке кальция. Но сегодня в этом нет необходимости — в аптеках представлен широкий ассортимент кальция», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
К тому же, по словам собеседника, самостоятельное изготовление добавки к пище из яичной скорлупы, при несоблюдении правил, может нанести вред здоровью.
«Уже давно признано, что на скорлупе куриных яиц, вышедших из птицефабрики, содержится множество микробов. В их числе — опасные сальмонеллы», — уточняет доктор.
Тем не менее при большом желании сделать самому полезную добавку к питанию из скорлупы вполне возможно. Для этого врач рекомендует соблюдать нехитрые правила.
Прежде всего, хорошо вымыть куриные яйца с бактерицидным мылом и сварить вкрутую. После очистки, освободить скорлупу от пленки и обязательно повторно подвергнуть тепловой обработке — помешивая, пропечь в духовке или на сковороде. Подготовленную таким образом скорлупу можно размельчить в блендере и добавлять понемногу в пищу.
Ранее RostovGazeta сообщала, что общественник из Ростова призвал отменить мораторий на проверки пищевых производств после обнаружения вредных добавок в кисломолочной продукции.