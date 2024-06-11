Врач призвал ростовчан перестать употреблять в пищу яичную скорлупу

Прежде всего, хорошо вымыть куриные яйца с бактерицидным мылом и сварить вкрутую. После очистки, освободить скорлупу от пленки и обязательно повторно подвергнуть тепловой обработке — помешивая, пропечь в духовке или на сковороде. Подготовленную таким образом скорлупу можно размельчить в блендере и добавлять понемногу в пищу.